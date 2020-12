Corona-teststraten gebruiken veilige e-mail om testuitslag door te geven

Zivver, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, signaleert dat steeds meer commerciële corona-teststraten veilige e-mail gebruiken om de testuitslagen te communiceren met hun cliënten en de GGD. Omdat ‘gewone e-mail’ niet veilig is om medische gegevens te delen, maken meer dan twintig commerciële testorganisaties gebruik van Zivver Mail om uitslagen bekend te maken. Deze e-mails worden vóór, tijdens en na het verzenden beveiligd met asymmetrical zero-knowledge encryption en zijn alleen te openen met twee-factor authenticatie, bijvoorbeeld een SMS code.

Dat betekent dat meer dan twintig testorganisaties afzien van telefonisch contact, en in plaats daarvan beveiligde mail inzetten om cliënten en de GGD te informeren over eventuele coronabesmettingen. De voordelen van het inzetten van veilige digitale communicatiemiddelen om privacygevoelige informatie uit te wisselen zijn groot. In dit geval is het voordeel is drieledig: cliënten krijgen veel sneller en op veilige wijze de uitslag van hun coronatest, er zijn geen telefonistes nodig en de communicatie met de GGD is efficiënt gestroomlijnd. Een groot gedeelte van de GGD’s maakt zelf immers ook gebruik van Zivver Mail.

De commerciële teststraten nemen een groot deel van het totaal aantal testen in Nederland af. Ruim een derde van alle coronatesten wordt in Nederland niet uitgevoerd door de GGD, maar door commerciële teststraten, zo blijkt uit onderzoek. Deze teststraten richten zich vooral op werkgevers en vakantiegangers. Die willen graag snel duidelijkheid en daarom leveren de meeste particuliere teststraten binnen een uur de uitslag.

Een van deze teststraten is de Covid19sneltest, een initiatief van BuroVitaal. Werknemers en particulieren met corona-gerelateerde klachten kunnen zich laten testen in Zwolle, Meppel, Apeldoorn en Amsterdam. In deze teststraten worden per maand duizenden RIVM gevalideerde testen afgenomen, waarvan de uitslag binnen een uur via Zivver Mail gedeeld wordt.

Ashmini Mangroelal, woordvoerder van het Covid19sneltest-team: “Iedereen heeft er baat bij als heel snel duidelijk wordt wat de testuitslag is, helemaal als er sprake is van een besmetting. Dan moet die persoon zo snel mogelijk in thuisisolatie. Om het proces van testen en informeren te versnellen en te garanderen dat de informatie bij de juiste persoon komt, gebruiken wij Zivver Mail. Het voldoet aan alle privacy- en veiligheidseisen, maar het is vooral heel gemakkelijk in het gebruik. Na het testen wordt de uitslag via een versleuteld bericht binnen één uur bekend gemaakt. Alle positieve testuitslagen geeft onze arts door aan de GGD in de desbetreffende regio. Om de veiligheid te waarborgen wordt dit ook via Zivver gedaan. Zo houden we iedereen op een efficiënte wijze op de hoogte, terwijl voldaan wordt aan alle wet-en regelgeving.”

