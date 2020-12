Kwart Nederlanders bereid om met kerst coronaregels te overtreden

20 procent brengt feestdagen het liefst alleen door

Maar liefst 28 procent van de Nederlanders is bereid om tijdens kerst meer gasten uit te nodigen dan momenteel is toegestaan. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.133 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Daar staat tegenover dat een vijfde van de ondervraagden de kerstdagen liever alleen doorbrengt dan met vrienden en/of familie.

45 procent jongeren

Met maar liefst 45 procent zijn jongeren het meest bereid om de coronamaatregelen aan hun laars te lappen. Dit valt te verklaren doordat deze groep het minst graag (dertien procent) de kerstdagen alleen doorbrengt. Onder veertigers bedraagt dit percentage 25 procent. “Kerstmis is een feest van samenzijn met vrienden en familie”, zegt Jelle Willems. “Het is opmerkelijk dat vooral veertigers de voorkeur geven aan een rustige kerst. Wellicht dat ze met het oog op de risico’s van het coronavirus liever het zekere voor het onzekere nemen. Jongeren lopen daarentegen minder risico en staan al lange tijd te springen om meer sociaal contact. Hoewel ik het er niet mee eens ben, begrijp ik dat zij de regels minder nauw nemen.”



Hekel aan kerst

Waar de een baalt van een rustige kerst vanwege de coronacrisis, kan dit voor de ander een mooi excuus zijn om de kerstviering dit jaar over te slaan. Zo zegt maar liefst vijftien procent van de respondenten een hekel te hebben aan de kerstdagen. Opvallend genoeg heerst zogenoemde kerstnijd het meest onder veertigers (21 procent). Hierdoor vindt slechts 57 procent van hen het erg om kerst zonder hun naasten te vieren, tegenover 79 procent van de jongere respondenten. Willems: “Gek genoeg houdt niet iedereen van de kerstdagen. Persoonlijk vind ik Kerstmis erg belangrijk, omdat dit juist de periode is om te laten zien dat je om elkaar geeft. Het hoeft ook helemaal niet groots of formeel gevierd te worden. Wat mij betreft is het kersfeest al geslaagd als we met z’n allen rond een grote tafel zitten met lekker eten en een goed glas wijn.”



Extraatje

Gelukkig zijn er ook nog andere mogelijkheden dan alleen te veel mensen uitnodigen of Kerstmis overslaan. Zo stelt 37 procent van de ondervraagden hun kerstviering het liefst uit totdat er een vaccin is. Vooral zestigplussers (vijftig procent) zien dit als een serieuze optie. Een traditie waar een groot gedeelte van de respondenten echter liever geen afscheid van neemt, is de eindejaarbonus. Zo zegt maar liefst 65 procent van de ondervraagden dat zij vanwege hun harde werk juist dit jaar een extraatje hebben verdiend. Willems: “Ik begrijp heel goed dat werkende Nederlanders iets extra’s van hun werkgever verwachten. Het afgelopen jaar was nu eenmaal een veelbewogen periode. Daarom kun je als werkgever juist nu met een klein gebaar een groot effect in het moreel creëren.”

Bron: Mediatic