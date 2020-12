Keuze innovatieve oplossing tegen kalkaanslag

Zorgpartners Midden-Holland kiest voor de installatie van een duurzame en innovatieve oplossing tegen kalkaanslag en biofilms in 14 zorglocaties

Zorgpartners, een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland, was op zoek naar een duurzame en innovatieve oplossing tegen kalkaanslag en biofilms voor de verschillende zorglocaties. Samen met Unica, één van de grootste technisch dienstverleners van Nederland, gaat het watertechnisch adviesbureau Qualified Sales aan de slag met een installatie om kalkaanslag en biofilms definitief aan te pakken. Het apparaat met de naam ScaleWatcher zal in 14 zorglocaties in en rondom Gouda geïnstalleerd worden.

Hardheid van het water

Hans Bos, Coördinator Veiligheid bij Zorgpartners Midden-Holland, vertelt: “In onze regio hebben we te maken met hardheid van het water en dus veel kalkvorming op kranen, douchekoppen en perlators. Daarnaast zijn een aantal zorglocaties voorzien van een koper/zilver installatie ter bestrijding van Legionella, maar deze installatie veroorzaakt ook veel zwarte aanslag in sanitair. Daar moeten we vanaf!” Na een pilot met de ScaleWatcher is gebleken dat deze aanslag niet meer terug komt.

Met deze oplossing worden zowel kosten als energie bespaard. Na evaluatie van de pilot op locatie was Zorgpartners erg positief. Vervolgens is gekozen om alle 14 zorglocaties te voorzien van deze toepassing. Op het gebied van duurzaamheid is dit voor Zorgpartners een mooie stap.



Onderhoud zorglocaties

Unica realiseert sinds 2008 het preventief, correctief en modificatie onderhoud aan de totale installaties van de panden voor Zorgpartners Midden-Holland. Hierbij wordt altijd gekeken naar mogelijke duurzame oplossingen. Ook het advies omtrent drinkwaterinstallaties ligt bij Unica. Wick Wesseling, productmanager Watertechniek Unica, is hiervoor verantwoordelijk en heeft ScaleWatchers aangedragen als definitieve oplossing voor kalkaanslag en biofilms. Samen met Leander Kwakernaak, projectleider van afdeling Vastgoed, is het project binnen drie weken gerealiseerd.



Aanpak kalkaanslag, biofilms en energiebesparing

René Vermeulen, eigenaar van het watertechnisch adviesbureau Qualified Sales, vertelt: “Scalewatchers zijn betaalbaar, eenmalig aan te schaffen en onderhoudsvriendelijk. Daarbij vang je met Scalewatchers drie vliegen in één klap: “Geen kalkaanslag meer, aanpak van biofilms en een lager energieverbruik”. Qualified Sales is dé exclusieve distributeur in de Benelux voor ScaleWatcher. Het watertechnisch adviesbureau adviseert en verkoopt de producten aan de zakelijke markt. “Onze expertise is gebaseerd op de techniek van de ScaleWatcher en de effecten van kalkaanslag verwijdering en biofilms in sanitaire ruimtes, leidingen, douchekoppen en zwembaden,” aldus Vermeulen.

Fotobijschrift: Als dank voor deze mooie opdracht hebben Unica en Qualified Sales voor het vakantiehuis van Zorgpartners Midden-Holland (het Haerderhuys) een ScaleWatcher geschonken. (vlnr. Rene Vermeulen directeur Qualified Sales, Wick Wesseling productmanager Watertechniek Unica, Hans Bos Coördinator Veiligheid en bestuurslid Haerderhuys en Leander Kwakernaak projectleider Vastgoed beiden van Zorgpartners Midden Holland.

Bron: Qualified Sales