Nieuw beroepscompetentieprofiel voor cliëntondersteuning

BCMB bestaat vijf jaar. Het beroepscompetentieprofiel was even oud. Tijd voor een upgrade dus, want het vak ontwikkelt zich. Het hernieuwde beroepsprofiel van cliëntondersteuners is door de leden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in oktober. De werkgevers hebben er ook hun goedkeuring aan verleend.

Voor veel mensen is het nog steeds niet duidelijk wat het vak van cliëntondersteuner inhoudt en waarin een cliëntondersteuner verschilt van een andere zorghulpverlener. Een beroepscompetentieprofiel verduidelijkt het vak en draagt bij aan een grotere herkenbaarheid en betere borging. Dit nieuwe profiel helpt om de overlap én de verschillen te zien met aanpalende beroepsgroepen en levert een bijdrage aan de erkenning van het vakgebied.

Bron: BCMB