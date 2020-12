Het Reinier de Graaf ziekenhuis opent tijdelijke verpleegafdeling voor patiënten die wachten op thuiszorg of plek in een verpleeghuis

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft vorige week een extra verpleegafdeling op haar locatie in Voorburg geopend. In het zogenoemde Diaconessenhuis krijgen non-covid-patiënten de juiste zorg en aandacht, in afwachting van thuiszorg of een plek in het verpleeghuis. Met deze tijdelijke noodoplossing komt capaciteit vrij voor patiënten die specialistische ziekenhuiszorg nodig hebben. En dat is nodig, want tijdens deze tweede coronagolf blijft de druk op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden en onze zorgprofessionals groot.

Zorg op maat

De extra verpleegafdeling in Voorburg is ingericht voor patiënten van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar nog wél zorg. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare ouderen. Totdat zij met thuiszorg terug naar huis kunnen of terecht kunnen in een verpleeghuis of revalidatiecentrum, krijgen ze hier goede en veilige zorg die aansluit op hun specifieke zorgvraag.

Onder supervisie van de behandelend arts van het Reinier de Graaf en met betrokkenheid van huisartsen, leveren verpleegkundigen, zorgassistenten en verzorgenden de best mogelijke zorg. Daarnaast staan vrijwilligers, die ook afkomstig zijn uit andere branches zoals de horeca en luchtvaartindustrie, dag en nacht voor de patiënten klaar. Er is plaats voor 12 patiënten met mogelijkheid tot uitbreiding.

Noodoplossing

Het is al langer een probleem in Nederland. Patiënten, met name kwetsbare ouderen, die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar toch moeten wachten omdat de doorstroom naar een plek in een VVT-instelling stagneert. Zij houden kostbare ziekenhuisbedden en tijd van verpleegkundigen bezet, terwijl de druk op de ziekenhuizen in deze coronacrisis voortduurt. Carina Hilders, directievoorzitter Reinier de graafziekenhuis : “Door de zorg anders te organiseren en krachten te bundelen, hebben we met de extra verpleegafdeling in Voorburg een zogenaamde cohort-afdeling gecreëerd voor deze kwetsbare patiënten die anders onnodig lang in het ziekenhuis liggen. Op deze manier spelen we bedden en medewerkers vrij op onze hoofdlocatie in Delft voor de opvang van patiënten die specialistische medische zorg nodig hebben.”

Druk op zorg blijft groot

De stroom aan covid-patiënten aan het Reinier de graaf blijft groot. Daarnaast loopt ook de reguliere zorg zo veel mogelijk door en kampt het ziekenhuis met personeelsschaarste. Hilders: “We beseffen dat we met de inrichting van de extra verpleegafdeling tijdelijk een probleem oplossen om de eigen zorgverlening en die van de VVT-keten te ontlasten. Zodra het mogelijk is moeten we deze zorg gezamenlijk weer uitfaseren. Daarbij kijken we hoe we onze ketenpartners kunnen ondersteunen om hun oorspronkelijke opdracht weer volledig uit te voeren. Voor nu is het essentieel dat we de handen ineenslaan. Want alleen door intensieve samenwerking en het zoeken naar creatieve oplossingen in de zorg kunnen we de coronacrisis aan.”

Fotobijschrift: Verpleegkundige Nikki Buizert samen met een patiënt die pas is opgenomen op de tijdelijke verpleegafdeling in Voorburg.

Bron: Reinier de Graaf