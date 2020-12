Lied ‘Aafgelaupe Jaor’ van Lex Uiting: hart onder de riem voor medewerkers ziekenhuis VieCuri

De medewerkers van ziekenhuis VieCuri zijn dinsdag 15 december verrast met een lied en video door Lex Uiting. Hij maakte dit als speciaal eerbetoon. Het lied ‘Aafgelaupe Jaor’ moet hoop, troost en steun bieden. Niet alleen voor het zorgpersoneel, maar voor iedereen die in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met corona.

Het oorspronkelijke idee was er al begin dit jaar. VieCuri: “We wilden Lex Uiting in juni, met ons medewerkersfeest, een speciaal VieCuri-lied laten zingen. Maar toen kwam corona, het feest ging niet door. In de aanloop naar kerst en oud op nieuw kwam het plan opnieuw op tafel. Nu heeft het veel meer lading. Het toont lief en leed. Nieuw leven, maar ook patiënten op de ic, zorgmedewerkers die in de koffiekamer even stoom afblazen, sirenes, hectiek. Het is vooral een lied dat onze veerkracht toont. Het laat een klein beetje zien hoe saamhorigheid heel veel kan betekenen in moeilijke tijden.”

Het lied en bijbehorende clip is hier te zien: https://youtu.be/q2ywxROxlLA

Bron: VieCuri