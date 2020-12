Actie Eindhoven Samen Sterk: één voor jou, één voor de zorg!

Met de actie ‘Eindhoven Samen Sterk’ roept het Catharina Ziekenhuis alle Eindhovenaren op om zorgmedewerkers een ‘warm’ hart onder de riem te steken. Door het dragen van een speciale Eindhoven Samen Sterk hoodie denken we in de koude winterdag aan alle onze zorgmedewerkers. Dus laat de zorg niet in de kou staan. Eindhoven houdt elkaar warm!

De actie is een initiatief van het Catharina Ziekenhuis dat deze wintermaanden een extra positieve draai wil geven. Brandstore Eindhovenshopper en textieldrukkerij Eindhoven Textiel haakten spontaan aan en met vereende krachten werd de hoodie in recordtijd geproduceerd.

Steentje bijdragen

Een Eindhoven Samen Sterk hoodie kost 25 euro. Het mooist is natuurlijk als iedereen er één voor zichzelf én één voor een zorgmedewerker van het Catharina Ziekenhuis koopt. “Maar dat is geen verplichting. Je kunt er gewoon een voor jezelf kopen, of een voor de zorg. Van elke verkochte hoodie gaat bovendien 5 euro naar het Catharina Onderzoeksfonds van het Catharina Ziekenhuis. Hiermee zetten we met elkaar niet alleen de medewerkers in de zorg in de schijnwerpers, maar dragen we ook een steentje bij aan onderzoek naar corona”, legt Carmen Maanicus, fondsenwerver van het Catharina Onderzoeksfonds, uit.

Niet helemaal nieuw

Een criticaster zal wellicht opmerken dat het idee niet helemaal nieuw is. “Dat klopt. Ook de collega’s van het Amphia Ziekenhuis in Breda hadden al een vergelijkbare actie, maar voor de volbloed Eindhovenaar is de trui met de karakteristieke Eindhovense vibes natuurlijk oneindig veel mooier en toepasselijker”, benadrukt Maanicus.

Flinke boost

De hoodies die voor zorgmedewerkers worden besteld, worden in het ziekenhuis onder het personeel verloot. Maanicus: “Al is de hoop natuurlijk dat uiteindelijk iedereen er deze winter warmpjes bij loopt én dat het Catharina Onderzoeksfonds ook een flinke boost krijgt. En vergeet niet jezelf even met de hoodie op de foto te zetten en te delen op social media met #eindhovensamensterk zodat niemand meer om ons heen kan.” De hoodie is er in verschillende kleuren en te bestellen via https://catharinasamensterk.ccvshop.nl/

Bron: Catharina Ziekenhuis