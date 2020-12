Bloeddonatie telt nu dubbel

Bloedvoorraad laag, Bloedbank in actie voor Voedselbanken Nederland

Er is een harde lockdown afgekondigd, maar de Bloedbank is en blijft open! De bloedvoorraad is laag en Sanquin vraagt met klem aan uitgenodigde donors om daadwerkelijk te komen doneren. In de laatste weken van december redden donors daarmee niet alleen de levens van patiënten, maar doen ze ook nog eens een goede daad voor mensen die noodgedwongen bij de voedselbank aankloppen.



De gevolgen van corona worden breed gevoeld. Zowel de Bloedbank als de voedselbanken merken dat direct als zij naar de voorraadkast kijken: die raakt leeg door de hoge vraag naar respectievelijk bloedproducten en voedselpakketten. Uit solidariteit houdt Sanquin in de laatste twee weken van december een actie: voor elke donatie van bloed of plasma, steunt Sanquin de voedselbank met een euro. De totale bijdrage kan oplopen tot €30.000,-.



Extra stimulans

Sanquin hoopt dat hun actie voor de voedselbanken een extra stimulans is voor donors om bloed of plasma te komen geven bij de bloedbank. Zo helpen donors gezinnen die in de problemen zijn gekomen en hoopt Sanquin een kritische kerstdip van de bloedvoorraad te voorkomen.



“De maatschappelijke impact is enorm, het jaar 2020 draagt echt een litteken van corona. De recente maatregelen maken weer duidelijk, we moeten als maatschappij de handen ineenslaan”, aldus Daphne Thijssen, directeur Bloedbank en lid Raad van Bestuur van Sanquin. “Donors geven onbaatzuchtig hun bloed voor patiënten die er ernstig aan toe zijn. Dat voorbeeld van geven om een ander, trekt de Bloedbank deze maand door om de vergrote vraag bij de voedselbank te ondersteunen. Dat doen we door deze weken voor elke bloed- of plasmadonatie zelf te doneren aan de voedselbank.”



Duizenden gezinnen geholpen

Daphne Thijssen geeft aan dat de Bloedbank zo twee vliegen in een klap slaat. “In de Kerstperiode zien we elk jaar dat de vraag naar bloedproducten stijgt, maar dat donors minder vaak op een uitnodiging tot doneren reageren. Het is natuurlijk van groot belang dat de bloedvoorraad ook tijdens deze lockdown-feestdagen op peil blijft, dus met deze actie dragen we dubbel bij. We verwachten dat donors niet alleen de Bloedbank, maar ook de voedselbank een warm hart toedragen. En dat zij, als ze worden uitgenodigd, extra gemotiveerd worden om langs te komen!”



“Met slechts 5 euro helpt de voedselbank een gezin wekelijks aan voedsel. Met de donatie van Sanquin kunnen we weer veel gezinnen helpen”, aldus Caroline van der Graaf-Scheffer, bestuurslid Voedselbanken Nederland.



Bloed en plasma geven is veilig

Op de bloedbanklocaties is alles ingericht om veilig te kunnen doneren. Er wordt extra schoongemaakt, medewerkers en donors dragen mondkapjes als ze door het pand lopen, en de bedden hebben voldoende afstand tot elkaar.

Bron Sanquin