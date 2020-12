Nederland wederom niet voorbereid: Snelle coronavaccinatie vertraagd door ICT-systeem GGD

Nederlanders kunnen dit jaar nog niet worden ingeënt tegen het coronavirus. Dat komt doordat de ICT-systemen van de GGD er nog niet klaar voor zijn, zo schrijft het AD. De VS en Engeland zetten al enkele dagen na goedkeuring de eerste prik en ook Duitsland kan nog dit jaar starten met vaccineren. Maar niet in Nederland! Hier kunnen we pas op z’n vroegst twee weken na de mogelijke goedkeuring op 21 december starten.

Minister van VWS, Hugo de Jonge zegt liever zorgvuldig te zijn dan rap. “Er wordt 24/7 gewerkt, maar vaccinaties staan of vallen uiteindelijk niet bij een week eerder beginnen, wel bij een zorgvuldig en veilig verloop. Zorgvuldigheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid.”

De vertraging, aldus de minister, komt omdat men niet op tijd het benodigde ICT-systeem heeft afgekregen. In dat systeem moet worden geregistreerd wie al een vaccinatie heeft gekregen, welk vaccin en wie nog een vaccinatie moet krijgen. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en experts reageren verbijsterd over ‘dit stroperige proces’, er is al maanden bekend dat er gevaccineerd moest gaan worden!