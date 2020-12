Onderzoek naar CBD en cannabis

Klinisch onderzoek naar cannabis is lange tijd moeilijk geweest omdat cannabis illegaal was. Ook kon er door een gebrek was aan gestandaardiseerde preparaten moeilijker onderzoek worden gedaan. De afgelopen jaren is daarin een hoop veranderd. Er vindt steeds meer (klinisch) onderzoek naar (medicinale) cannabis plaats. Sinds een paar jaar zijn er gestandaardiseerde producten met medicinale cannabis, goedgekeurde toedieningsvormen en een placebopreparaten beschikbaar. Hierdoor is er klinisch onderzoek in Nederland en wereldwijd mogelijk geworden. Zo zijn we veel meer te weten gekomen over de effecten van cannabis in ons lichaam

Cannabisolie en de opiumwet

(Medicinale) cannabis valt onder de Opiumwet. Als patiënten CBD olie als zelfzorg willen gebruiken, heeft CBD olie uit de apotheek of drogist de voorkeur vanwege de gegarandeerde samenstelling. Het gebruik van wietolie (zelf gemaakt, of aangeschaft via bijvoorbeeld internet) is in alle gevallen af te raden, vanwege onduidelijke herkomst en gebrek aan controle op de kwaliteit.

Er zijn verschillende oliën op basis van cannabis:

Op recept: olie van medicinale cannabis. Sommige apotheken bereiden olie op basis van medicinale cannabis. Deze producten zijn alleen op recept verkrijgbaar. Een lijst van bereidende apotheken staat op de website van het BMC (www.cannabisbureau.nl/patienteninformatie/cannabisolie).

Vrij verkrijgbaar: CBD-olie zoals bijvoorbeeld cibdol. CBD-olie is te koop bij bijvoorbeeld drogisterijen, reformwinkels, webwinkels en sommige apotheken. De olie mag alleen CBD bevatten en geen THC. CBD-olie valt onder de warenwet en niet onder de geneesmiddelenwet. De samenstelling en kwaliteit zijn daarom niet altijd gegarandeerd.

Wiet-olie is een illegaal product met hoog THC-gehalte. Soms gebruiken patiënten wiet-olie als ze menen dat ze een erg hoge dosis THC nodig hebben voor de behandeling van hun aandoening.

Voor CBD-olie is geen speciale toestemming nodig, omdat dit geen Opiumwetmiddel is. Maar let wel op als je CBD-olie mee wil nemen naar het buitenland. Andere landen kunnen hier streng op zijn. Het meenemen van producten met cannabis (ook CBD-olie) naar landen buiten Europa wordt afgeraden. Medicinale cannabis meenemen naar het buitenland is in veel gevallen toegestaan als een patiënt de juiste dokterverklaringen en medicijnpaspoort bij zich heeft.