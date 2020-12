Oranje Fonds start actie om verbinding zichtbaar te maken

Vlam biedt een vertrekpunt voor alle mensen die willen helpen

Het Oranje Fonds start vandaag een actie om ervoor te zorgen dat niemand zich alleen voelt in deze tijd. Met het symbool van warmhartigheid, een vlam, kunnen mensen verbinding zichtbaar maken. Een raamsticker van de vlam met de bijbehorende inspiratiegids om direct concreet iets voor een ander te doen, is vanaf vandaag gratis aan te vragen via oranjefonds.nl/niemandalleen.



“Het nieuws van gisteravond heeft grote impact op ons allemaal. De maatregelen die nu worden genomen zijn noodzakelijk, maar zorgen ook voor onmacht, verdriet en eenzaamheid. We leven in een tijd waarin het soms moeilijk is lichtpuntjes te zien. Maar die zijn er, volop”, vertelt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. “Het is een heel zwaar jaar voor velen, maar het heeft ons ook laten zien hoeveel mensen bereid zijn iets voor een ander te doen. Maar daar staan de tijdlijnen niet vol mee.”



“Daarnaast zien we dat de bereidheid iets voor een ander te doen heel groot is, maar dat veel mensen niet weten hoe ze iets kunnen bijdragen. Door zo’n raamsticker aan te vragen kunnen mensen uitdragen dat niemand er alleen voor moet staan in onze samenleving. Zo maak je een klein gebaar en vestigen we aandacht op een positief collectief gevoel. Als iemand langs jouw raam loopt die diezelfde sticker heeft hangen, weet diegene: daar woont iemand die er net zo over denkt als ik. Dat creëert verbondenheid.”



Concrete tips

Iedereen die de raamsticker aanvraagt krijgt ook een inspiratiegids toegestuurd waarin meer tips en ideeën staan om iets voor een ander te doen. “Zo vind je in de gids bijvoorbeeld landelijke vrijwilligersorganisaties, die nu vrijwillige hulp goed kunnen gebruiken, ook vanuit je eigen huis. En er staan andere concrete tips in die direct toepasbaar zijn. Zo willen we mensen handvatten geven om naar eigen inzicht iets te kunnen betekenen voor een ander.”



Gedicht

Voor dit symbool is gekozen omdat het warmhartigheid verbeeldt. En een vlam licht geeft in de duisternis en warmte uitstraalt. Sproken word artist Justin Samgar heeft met het symbool als uitgangspunt het gedicht ‘Niemand alleen’ geschreven dat het sentiment duidt. Jetten: “We hopen hiermee voor mensen een vertrekpunt te vormen. Zodat ze op hun eigen manier ervoor kunnen zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Of dat nu in een klein of groots gebaar zit. Impact maakt het hoe dan ook.”



Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bron: Oranje Fonds