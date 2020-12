IJsbrand Schouten voorzitter Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum

PGB natuurlijk! van Freke Schoemaker: de boektip voor cliëntondersteuners, budgethouders, mantelzorgmakelaars, zorgcoaches of PGB-specialisten bij zorgverzekeraar of zorgkantoor of als je zelf een PGB wil aanvragen. Je bestelt PGB natuurlijk! ISBN:9789464062809 bij voorkeur via deze link.