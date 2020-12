Migraine, wat als medicatie niet helpt?

Migraine is hersenziekte en een veel voorkomende vorm van ernstige vorm van hoofdpijn. Iedere dag hebben zo’n 70.000 Nederlanders een migraineaanval. Migraine heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van mensen en zorgt ervoor dat mensen niet naar behoren kunnen functioneren. Bij vrouwen komt migraine drie keer vaker voor dan bij mannen.

Bij migraine is de samenwerking tussen de bloedvaten en de zenuwen tijdelijk verstoord. Hoe dat precies komt, is niet bekend. Vaak begint migraine met schitteringen, tintelingen of een verlamd gevoel; migraine aura.

Als de aanvallen regelmatig voorkomen heeft dat invloed op de werkprestaties en leidt dat ook tot problemen met het onderhouden van sociale contacten. Ook sportbeoefening komt er soms door in het gedrang.

Helaas is migraine niet te genezen, wel zijn er steeds betere medicijnen. Als u meerdere aanvallen per maand heeft, kunt u ervoor kiezen dagelijks medicijnen te gebruiken om het aantal aanvallen te verminderen. Er zijn diverse medicijnen om migraineaanvallen te voorkomen en verminderen. De middelen die worden voorgeschreven zijn bètablokkers, amitriptyline , natriumvalproaat, sumatriptan en rizatriptan. Deze middelen kunnen een verlichting geven tijdens een aanval verlichting en deze soms zelfs stoppen. Maar medicatie werkt niet bij iedereen.

Behalve medicatie zijn er nog andere behandelingen van migraine. Meestal aanvullend, soms als alternatief. Niet altijd is de werking van alternatieve behandelingen wetenschappelijk bewezen. Dat wil niet zeggen dat ze je niet kunnen helpen.

De behandeling van migraine is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

het vermijden van uitlokkende factoren het verminderen van hoofdpijn tijdens een aanval het voorkomen van nieuwe aanvallen (preventie).

Een van de bewezen manieren om migraine behandelen zonder medicijnen is acupunctuur. Aan het effect van acupunctuur liggen verschillende werkingsmechanismen ten grondslag waar uitvoerig onderzoek naar is gedaan.

Acupunctuur bij migraine is gebaseerd op:

pijnbestrijding: door spieren en ander weefsel te stimuleren, laat acupunctuur endorfinen en andere pijnstillende stoffen vrijkomen. Het verandert de manier waarop het brein met pijn omgaat (Zhao 2008, Zijlstra 2003, Pomeranz, 1987).

Vermindering van ontstekingen, door vasculaire en immunomodulerende factoren (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).

verminderen van cortical-verspreiding (een elektrische golf in de hersenen die bij migraine voorkomt) en de waarden van calcitroninpeptide en substantie P in het plasma (Shi 2010).

moduleren de extracraniale en introcraniale bloedstroom (Park 2009).

stimuleren van serotonine in de hersenen (Zhong 2007).

