Tender gegund voor houten woongebouw voor ouderen op IJburg

Het eerste woongebouw voor ouderen op IJburg wordt een circulair houten gebouw. Zorgorganisatie Amstelring, architectenbureau SeARCH, duurzaamheidsspecialist DGMR en zorgvastgoedinvesteerder Apollo Zorgvastgoedfonds wonnen de tender van de gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van een duurzaam woongebouw voor ouderen op Haveneiland IJburg. Het gebouw krijgt de naam Eyckstaete.

Eyckstaete wordt een mix van seniorenwoningen, woningen voor mensen met een zwaardere zorgbehoefte en woningen voor zorgmedewerkers, gecombineerd met collectieve ruimtes en een levendige plint. Het circulaire gebouw zal de entree van Haveneiland een nieuw aangezicht geven. Dankzij de transparante gevel wordt de gebouwstructuur en het interne leven zichtbaar. Bjarne Mastenbroek, architect van SeARCH: “Het is fantastisch dat de gemeente Amsterdam in tenders circulaire houtbouwprojecten mogelijk maakt.”

Grote behoefte aan zorgwoningen voor ouderen

De nieuwe appartementen worden aangeboden aan senioren die zelfstandig met zorg aan huis willen wonen en aan mensen met een zwaardere zorgondersteuningsbehoefte. “Er is in Amsterdam een grote behoefte aan woningen voor ouderen. En dat geldt ook voor IJburg, een snel groeiend gebied van de stad”, aldus Inge Borghuis, Raad van Bestuur Amstelring. “Het concept sluit aan op onze visie, waarbij de zorg meebeweegt met de levensfases van ouderen. We bieden mensen zorg aan huis, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Is er meer en complexere zorg nodig, dan zijn de zorgwoningen in Eyckstaete daarvoor ook geschikt. Dit soort initiatieven zijn hard nodig, want het aantal ouderen met een complexe zorgvraag neemt sterk toe.”

Woningen uit gekoppelde houten prefab units

De woningen bestaan uit gekoppelde houten prefab units. In de plint zijn voorzieningen opgenomen die in relatie staan tot de doelgroep van het woningprogramma en die wisselwerking en verbinding met de omgeving mogelijk maken. Via de passage door de plint is de centrale binnentuin bereikbaar; een belangrijke verbindende factor tussen bewoners van Eyckstaete en bewoners van omliggende gebouwen. Het wordt een plek voor ontspanning, samenkomen en genieten van natuur.

Duurzaamheid

Michel van Oostvoorn, Apollo Zorgvastgoedfonds: “Het wordt een circulair en energieneutraal gebouw dat aan onze eigen duurzaamheidsambities voldoet en aan die van de Gemeente Amsterdam. Wij zijn verheugd over de samenwerking met SeARCH, DGMR en Amstelring, want met elkaar kunnen we een duurzaam woongebouw voor senioren en mensen met een zware zorgbehoefte realiseren op een mooie locatie in Amsterdam.”

