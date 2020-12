Het ITG wordt testcentrum in vaccinstudie

Vanaf begin januari start het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen met een fase 3-vaccinstudie naar het COVID-19-vaccin dat door Johnson & Johnson ontwikkeld wordt. Het ITG is één van de zes testcentra in België waar deelnemers kunnen instappen in de studie. In deze laatste fase van de vaccinstudie willen de onderzoekers de beschermingsgraad van het vaccin testen. Een vaccin is een belangrijke tool om een epidemie in te dijken. Het ITG heeft brede wetenschappelijke expertise op het gebied van vaccins en preventie van infectieziekten en zet deze ten volle in tijdens de huidige COVID-19-epidemie.

Chronische ziekte

De onderzoekers van het ITG en Johnson & Johnson willen het kandidaat-COVID-19-vaccin testen bij diverse bevolkingsgroepen, waaronder mensen met een chronische ziekte. “Iedere wereldburger heeft recht op bescherming tegen COVID-19. Een toegankelijk vaccin dat goed werkt bij verschillende bevolkingsgroepen met een chronische aandoening is hierin cruciaal.

Hetzelfde vaccin kan anders reageren bij iemand die kerngezond is dan bij een persoon met een chronische aandoening. Daarom willen we divers testen, zodat het vaccin iedereen de garantie geeft op een goede bescherming. Het ITG werkt nauw samen met deze diverse doelgroepen en is daarom een geschikte partner in deze studie,” vertelt dr. Patrick Soentjens, hoofdonderzoeker van deze studie. Soentjens en zijn team ontwikkelden enkele jaren geleden ook een korter vaccinatieschema tegen hondsdolheid.

Belangrijke focus

Vaccins zijn een belangrijke focus van het ITG. De expertise van het Instituut biedt antwoord op de verschillende facetten van vaccinologie; van de inentingen in de reiskliniek tot klinische studies en wetenschappelijk onderzoek waarbij zowel de microbiologische en immunologische als antropologische aspecten worden onderzocht.

In fase drie van deze vaccinstudie wordt vooral de doeltreffendheid van het vaccin getest. ITG-onderzoekers gaan na of het vaccin voldoende beschermt en in welke mate. Het is de laatste fase in de ontwikkeling van een vaccin voor het op de markt komt. In de twee voorafgaande fases werden de veiligheid en toleranties van het vaccin uitvoerig onderzocht. Het vaccin doorstond deze fases succesvol. Iedere deelnemer in de vaccinstudie wordt gedurende een jaar zeer nauw opgevolgd door de onderzoekers.

Nuttig in lage- en middeninkomenslanden

Het kandidaat-COVID-19-vaccin bestaat uit één dosis en kan bewaard worden in normale condities. “Het ITG is geïnteresseerd in het ondersteunen van onderzoek met eigenschappen die vooral nuttig zijn in lage- en middeninkomenslanden. Dit vaccin kan drie maanden bewaard worden op koelkasttemperatuur en dient slechts éénmaal toegediend te worden, dat maakt het aantrekkelijk voor landen met beperktere middelen,” zegt ITG-directeur dr. Marc-Alain Widdowson.

Bron: ITG