Pivot Park haalt HAN-lectoraat Drug Discovery naar Oss

Hybride leeromgeving van de HAN op life sciences campus

Pivot Park gaat intensief samenwerken met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Op 18 december hebben de Osse life sciences campus en de hogeschool een overeenkomst getekend voor de huisvesting van het lectoraat Drug Discovery. Daarmee leggen Pivot Park en de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie van de HAN een fysiek fundament voor een vruchtbare wisselwerking tussen wetenschap, onderwijs en de geneesmiddelenpraktijk.

Lang gekoesterde wens

Pivot Park en de HAN werken al langer met elkaar samen. Met een lectoraat op de campus gaat er voor beide partijen een lang gekoesterde wens in vervulling. Pivot Park wil met de komst van het lectoraat gemeenschappelijke vraagstukken op het gebied van geneesmiddelenonderzoek oplossen. Andersom biedt het lectoraat studenten en docenten van de HAN een ‘hybride leeromgeving’, een plek waarin ze kunnen leren en onderzoeken midden in de praktijk. Hiermee wordt vormgegeven aan wat de HAN ‘samenwerken in de driehoek’ noemt; een manier van leren en werken waar onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk op een constructieve manier samenkomen en elkaar versterken.

Medewerkers van de toekomst

Volgens Brigitte Drees, directeur van Pivot Park, tilt een lectoraat op de campus de samenwerking met het onderwijs naar een nieuw niveau. “Als campus verbinden we bedrijven en kennisinstituten die zich richten op innovaties in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Met een lectoraat verkleinen we de kloof tussen het onderwijs en de praktijk op twee manieren. Enerzijds zorgen we ervoor dat studenten en docenten van de HAN gebruik kunnen maken van de kennis van de bedrijven op onze campus en andersom. Anderzijds komen we als campus vroeger in beeld bij onze medewerkers van de toekomst.”

Hybride leeromgeving

Voor de HAN maakt het lectoraat het mogelijk om leerprocessen op een nieuwe manier te organiseren, vertelt lector Pedro Hermkens. “Op de campus krijgen we een laboratorium en een kantoor tot onze beschikking. In een hybride leeromgeving staan studenten en docenten straks dagelijks in contact met actuele vraagstukken, kennis en faciliteiten in de geneesmiddelenpraktijk. Zo’n omgeving voegt veel toe aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ontwikkelingen in ons vak gaan tegenwoordig zó hard, dat ze in een traditionele onderwijssetting nauwelijks bij te houden zijn. Daarom zijn we blij met deze overeenkomst.”

Minor en stageplekken op komst

Op vrijdag 18 december tekenden de partijen de overeenkomst. Studenten en docenten van de HAN nemen de ruimtes op de campus begin 2021 in gebruik. Ook zijn er al verregaande plannen voor een Summer School en een minor Drug Discovery op Pivot Park. Daarnaast biedt de samenwerking tussen de HAN, Pivot Park en de daar aanwezige bedrijven studenten de gelegenheid om stage te lopen, wat in een tijd waarin het lastig is om stageplaatsen te vinden van groot belang is.

