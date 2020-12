Coronapatiënten krijgen ook tijdens tweede golf vaak trombose

LUMC-onderzoekers zien dat trombose, net als bij de eerste coronagolf, ook tijdens de tweede golf vaak voorkomt bij coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen. De sterfte tijdens de observatieperiode nam wel flink af ten opzichte van de eerste golf. De onderzoekers verzamelden gegevens van acht Nederlandse ziekenhuizen.

Trombose wordt veroorzaakt door bloedstolsels die een ader of slagader in zijn geheel of gedeeltelijk afsluiten. In een eerder onderzoek zagen onderzoekers van het LUMC, Amphia ziekenhuis en Erasmus MC al dat trombose vaak voorkwam bij coronapatiënten die op de IC lagen. Deze cijfers lagen erg hoog, ondanks dat de patiënten trombosebescherming kregen. Nu, tijdens de tweede golf, ligt het aantal coronapatiënten met trombotische verschijnselen nog steeds erg hoog, maar het sterftepercentage is flink gedaald. Hoe kan dat?

Minder ernstige trombose

“Wij denken dat daar twee verklaringen voor zijn”, zegt Menno Huisman, hoogleraar Interne Geneeskunde, die het onderzoek samen met Erik Klok, internist, en Suzanne Cannegieter, klinisch epidemioloog, leidde. “Naar aanleiding van onze resultaten uit de eerste golf dienen we nu een ontstekingsremmer toe bij deze patiënten. Hierdoor neemt waarschijnlijk de ernst van de complicaties af, en dus het sterftepercentage. Maar tegelijkertijd leidt dit middel mogelijk ook tot meer trombosevorming, waardoor het aantal coronapatiënten met trombose nog steeds hoog ligt. Daarnaast krijgen patiënten, in tegenstelling tot de eerste golf, vaker een CT-scan om bloedstolsels op te sporen. Dit zou een tweede verklaring voor de hoge aantallen kunnen zijn.”

“Wel moeten we oppassen niet te ver reikende conclusies over de sterftedaling te trekken, omdat we geen gerandomiseerde studie hebben gedaan en geen invloed hadden op welke patiënten naar de ziekenhuizen werden verwezen. Ook werden er zowel in de eerste als tweede golf patiënten naar andere ziekenhuizen overgeplaatst, waardoor wij geen informatie hadden over de afloop van de opname”, aldus Huisman.

Onderzoek in acht ziekenhuizen

De onderzoekers verzamelden gegevens over de incidentie van stollingsproblemen bij 947 coronapatiënten, die tijdens de tweede golf zijn opgenomen op verpleegafdelingen of IC’s van acht Nederlandse ziekenhuizen: LUMC, Erasmus MC, Radboud UMC, MUMC+, Amphia, Franciscus&Vlietland en Zaans Medisch Centrum, onder de vlag van de Dutch Covid and Thrombosis Coalition, die financieel ondersteund wordt door ZonMW en Trombosestichting Nederland. Deze data werden vergeleken met de data, verkregen tijdens de eerste coronagolf van dit jaar.

Deze resultaten zijn geaccepteerd door het Tijdschrift Thrombosis Research. De online publicatie wordt in de loop van de komende week verwacht.

Bron: LUMC