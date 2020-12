Vanaf maandag 1 maart, 20.30 uur op NPO 2

De driedelige documentaireserie Het Zaad van Karbaat vertelt het ongelooflijke verhaal van wijlen dokter Jan Karbaat die in meer dan 65 gevallen zijn patiënten insemineerde met zijn eigen sperma. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe heeft het de betrokkenen hun levens veranderd?

Schok

Het nieuws dat wijlen vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat zijn eigen zaad gebruikte om meer dan 65 van zijn patiënten te insemineren, schokte de wereld. Het Zaad van Karbaat vertelt hoe dat kon gebeuren en hoe het nieuws de moeders, nazaten, en betrokkenen raakt; het emotionele trauma van het leren leven met een veranderde genetische afkomst. Middels Karbaats verhaal, onderzoekt de serie het nature vs. nurture debat, de wens voor onsterfelijkheid en de morele vraagstukken omtrent anoniem donorschap.

Documentairemaker

Miriam Guttmann (1994) is een Nederlandse documentairemaker die in haar werk kwetsbare onderwerpen zoals taboes omtrent seksualiteit en sterfelijkheid verkent. Haar afstudeerfilm van de Nederlandse Filmacademie Het Zaad van Karbaat (2018) won verscheidene internationale prijzen, waaronder Best Student Documentary op het gerenommeerde Palm Springs International Film Festival, de Jury Award op het National Film Festival For Talented Youth en de VPRO-documentaireprijs.

De korte film was te zien op meer dan 20 filmfestivals wereldwijd en werd geselecteerd als een VIMEO Staff Pick. De driedelige vervolgserie van Het Zaad van Karbaat is als enige Nederlandse productie dit jaar en eerste Nederlandse serie ooit geselecteerd voor het prestigieuze Sundance Film Festival, waar ze haar wereldpremière zal vieren in 2021.

De documentaireserie Het Zaad van Karbaat is een co-productie van De Familie Film & TV en VPRO en kwam tot stand met steun van NPO-fonds en Netherlands Film Production Incentive.



Bron: VPRO