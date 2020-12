Rotterdamse Grow It!-app steunt alle Nederlandse jongeren in nieuwe lockdown

De app helpt jongeren bij het omgaan met stress, verveling en eenzaamheid tijdens de coronacrisis



Tijdens de eerste coronagolf lanceerden het Erasmus MC-Sophia en de Erasmus Universiteit de Grow It!-app in de regio Rotterdam. Dankzij een ZonMw-subsidie kunnen nu alle jongeren in Nederland de Grow It!-app spelen, die hen steunt bij het omgaan met stress, verveling en eenzaamheid. Dit is nu extra van belang met de sluiting van de scholen tijdens de nieuwe zware lockdown, die jongeren extra kwetsbaar maakt voor emotionele problemen.

Eerste bevindingen

De Grow It!-app was een succes tijdens de eerste coronagolf, in totaal hebben bijna 900 jongeren uit de regio Rotterdam hem gedownload. Ze gaven de app een 8 qua beoordeling en uit de eerste bevindingen blijkt dat 54% van de deelnemers vaker nadacht over hoe ze zich voelde.

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Manon Hillegers en hoofonderzoeker van de Grow It!-app: “Het is indrukwekkend te zien hoe veerkrachtig en inventief de meeste jongeren zijn in deze lastige tijd. Maar de uitzichtloosheid en het gebrek aan een duidelijk tijdspad van weer een ‘normaal leven’ maakt jongeren onzeker, moedeloos en ook opstandig. Contact met elkaar is cruciaal in stressvolle perioden en dat is juist nu maar deels mogelijk. De Grow It! app kan jongeren helpen door inzicht te geven in hun emoties en ondersteuning bieden door leuke challenges in hun dagelijks leven aan te gaan.”



Steun bij gevoelens

Voor zover bekend is Grow It! de eerste gamified smartphone app in Nederland die jongeren gericht steunt bij gevoelens van angst, somberheid, eenzaamheid en stress tijdens de coronacrisis. Jongeren die meedoen aan het wetenschappelijke onderzoek kunnen de app gratis downloaden op hun telefoon, kiezen een naam van een dier als nickname, en spelen 3 weken in een team mee.

Elke dag ontvangen ze op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. Bijvoorbeeld: bak of kook iets lekkers voor je gezinsleden of ga een super-challenge aan en leer coole nieuwe trucs. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. De app werkt tegelijkertijd als een soort dagboek.



Onderzoek

Spelers dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek. Met de Grow It!-app willen onderzoekers van het Erasmus MC–Sophia en de Erasmus Universiteit in kaart brengen wat de effecten zijn van de coronacrisis op jongeren tussen de 12 en 25 jaar en emotionele problemen voorkomen. Verder heeft het onderzoeksteam een subsidie van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ ontvangen om de Grow It!-app landelijk beschikbaar te stellen en door te ontwikkelen.

Kijk op de website om je aan te melden of voor meer informatie over de partners in de ontwikkeling van de app en het onderzoek. Er is ook een promotievideo beschikbaar op de website waarin de jongeren aan het woord komen.

ZonMw, de gemeente Rotterdam, de Stichting vrienden van het Sophia, NWO en SPRYNG dragen financieel bij aan het project.

Bron: Erasmus MC