Bevorder effectieve communicatie over risico’s

Wat bedoelen wetenschappers als ze zeggen dat ‘een risico niet valt uit te sluiten’ of dat een stof ‘mogelijk kankerverwekkend is’? Wetenschappelijke onzekerheid wordt steeds belangrijker en groter onderdeel in communicatie over milieugezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld bij nieuwe technologieën of in crises. Vaak is kennis onvolledig waardoor er geen conclusies over risico’s getrokken kunnen worden. Tegelijkertijd moeten we al wel beslissen hoe we met deze ‘onzekere risico’s’ om willen gaan.



Hoe kan communicatie over dit soort ‘onzekere risico’s’ bevorderd worden? Deze vraag stond centraal in het onderzoek van Jansen. Resultaten laten zien dat een verschil in het gebruik van termen als ‘risico’ of ‘schadelijk’, en het begrip van deze termen tot verkeerde conclusies over het bestaan van risico’s kunnen leiden. Ook bleek dat wetenschappelijke informatie vaak niet aansluit bij de perspectieven en verwachtingen van burgers. Experts denken onterecht dat burgers geen onderscheid maken tussen gevaren en risico’s waardoor dit onderscheid in communicatie niet duidelijk wordt gemaakt. De huidige manier van communiceren van wetenschappelijk onzekerheid biedt veel ruimte voor (mis)interpretatie. Burgers reageren met name ongunstig op onzekerheid, wanneer ze verwachten dat veiligheid vastgesteld is. Jansen geeft aanbevelingen om effectieve risicocommunicatie te bevorderen.

link naar het proefschrift

Bron: Amsterdam UMC