Bijzondere polikliniek oncologie geopend in Bernhoven

Een polikliniek bedacht door en voor patiënten met kanker. Dat is de nieuwe poli oncologie die vanaf 1 december officieel geopend is. Het is een multidisciplinaire afdeling waar specialisten van verschillende vakgroepen bij elkaar komen en waar zorg om de patiënt heen wordt georganiseerd. Minstens zo belangrijk is de rust en bescherming die deze nieuwe locatie binnen Bernhoven uitstraalt zodat de patiënt zich comfortabel voelt. Zo wil Bernhoven haar patiënten met de allerbeste zorg omringen.

Chantal Lensen, internist, hematoloog en oncoloog is al vanaf het begin van het proces betrokken: “De grote verandering van de nieuwe poli oncologie zit ‘m niet zo zeer in de medische zorg. Die is en was uitstekend hier in Bernhoven. We hebben meer gekeken naar processen. Hoe kunnen we beter onderling samenwerken om zo de patiënt beter te helpen? En, hoe kunnen we het proces en de omgeving aangenamer maken voor de patiënt? Dat is waar de multidisciplinaire poli oncologie nu ook in uitblinkt. Een warme omgeving waar we met alle zorgverleners samenkomen om de allerbeste zorg te bieden.”

Overleg in de wandelgang



Als patiënt hoef je bij Bernhoven vanaf nu niet meer naar verschillende specialisten op verschillende afdelingen bij de diagnose kanker. De oncologisch specialist, neuroloog, chirurg, radiotherapeut, verpleegkundig specialist, mdl-arts, longarts en een begeleidend casemanager, ze zitten allemaal bij elkaar. “Gecombineerde afspraken waren een nadrukkelijke wens van (ex-)patiënten, met wie we vele gesprekken hebben gehouden,” aldus Chantal Lensen. “De voordelen van een multidisciplinaire poli hebben we zelf direct gemerkt in de afgelopen opstartperiode. Lijnen zijn kort, we overleggen makkelijk onderling, spreken elkaar op de gang. We zijn als team verantwoordelijk voor iemands behandelplan, steeds in wisselende samenstelling, passend bij iemands ziekte, klachten en specifieke behoeftes. We hopen dat je als patiënt hier echt gaat ervaren dat we met een uitgebreid team ons samen over je gezondheid ontfermen.”

Een rustige, veilige en vriendelijke plek



Naast verbeteringen in de processen , is ook goed geluisterd naar de wensen rondom de locatie. Gelegen op een rustige plek op de begane grond van het ziekenhuis, vind je hier geen drukke ruimtes waar andere mensen langslopen en je kunnen zien. Chantal Lensen: “De wachtkamer is ontworpen met veel gevoel voor privacy, met meerdere kleine zithoekjes en een warme, sfeervolle aankleding. Ook bevindt zich hier een kamer om je even in terug te trekken mocht dat nodig zijn. Een rustige, veilige en vriendelijke plek voor de patiënt en een prettige omgeving voor ons om te werken”.

Passende financiering



Een bijzondere poli die aan zoveel wensen voldoet, brengt een bijbehorend financieel plaatje met zich mee. Bernhoven heeft deze poli kunnen realiseren dankzij verschillende donateursacties, de Vrienden van Bernhoven en een aanzienlijke gift van een gulle gever.