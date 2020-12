Jouw gids naar een gezonde spijsvertering

De gezondheid van je immuunsysteem en zelfs van je

psychische welzijn kun je zien in wat je in de wc achterlaat.

We zijn gewend te kijken naar ons eten, maar negeren wat we elke

dag weer teruggeven aan de natuur. Dat moet anders!





Een andere blik op gezondheid en welzijn

De Lieve Poep kalender leert je de regelmaat, vorm, geur en

kleur van je ontlasting analyseren om inzicht te krijgen

in de staat van de spijsvertering en die te verbeteren.

Taboedoorbrekend en vrolijk, zowel kalender,

stoelgang-tracker als informatieve gids.

De Lieve Poepkalender | Jouw gids naar een gezonde spijsvertering | Roos Neeter en Julia Blohberger | Formaat 14,7 x 21 cm | 9789021579900 | € 15,- | Verschijnt op 23 februari 2021

Bron: Kosmos