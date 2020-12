‘Zorg voor “natuur op recept” in de nationale landschapsparken’

Dit is een expertquote van Jelle de Jong van IVN, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Advies: vijf nationale landschapsparken in Nederland | ANP

Bevorderen van de gezondheid

Het bevorderen van de gezondheid is een van de zaken waaraan de vijf natuurgebieden, die door de Commissie Verkenning Nationale Parken zijn aangewezen als internationaal onderscheidend, moeten gaan bijdragen. Hier ligt een mooie uitdaging klaar, waarmee IVN Natuureducatie al een begin heeft gemaakt in de Biesbosch.

Deze grote nationale landschapsparken kunnen namelijk werkelijk een ‘bron van gezondheid’ gaan vormen. Van belang daarbij is dat lokale zorginstellingen en zorgverleners betrokken raken bij de natuur en het nabijgelegen natuurgebied een belangrijke plaats in hun dagelijks werk geven.

Huisartsen en GGZ

In de Biesbosch wordt hiermee al volop geëxperimenteerd. Daarbij zijn onder andere huisartsen en de GGZ betrokken, die natuur op recept en wandelprogramma’s voorschrijven. Ook krijgen kinderen in ziekenhuizen een groen ontslagpakket mee, dat hen stimuleert de natuur in te gaan.

Het is echt zaak dat natuur structureel een grotere plek gaat krijgen in preventiebeleid. Daar wordt niet alleen de bevolking gezonder van, ook kan het een flinke besparing op de ziektekosten opleveren.

Jelle de Jong is directeur van IVN Natuureducatie.

Bron: IVN