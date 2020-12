Al bijna 2.500 aanmeldingen NVDA-meldpunt vaccinatie

Binnen twee dagen na de publieke opening van het meldpunt hebben zich al bijna 2.500 doktersassistenten aangemeld. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) opende dit meldpunt voor doktersassistenten die willen meehelpen bij de grootschalige landelijke vaccinatie tegen Covid19.

De NVDA heeft met deze bijna 2.500 doktersassistenten een bestand klaarstaan. Ook hebben zij aangegeven in welke GGD regio(‘s) ze inzetbaar zijn. Mocht de GGD extra personeel nodig hebben, dan kan de NVDA dit bestand direct overdragen.

Bekwaam en bevoegd

Deze doktersassistenten zijn allemaal bekwaam en bevoegd om te vaccineren. Deze groep kan snel starten en hoeft niet meer opgeleid te worden. Het geven van injecties en omgaan met eventuele complicaties hoort bij het takenpakket van de doktersassistent.

Betrokken en gemotiveerd

Veel leden vroegen in de afgelopen tijd de NVDA of zij uit maatschappelijk belang iets kunnen betekenen in de landelijke vaccinatie van de GGD. De NVDA heeft daarop ingespeeld en het meldpunt geopend. Als eerste stap heeft de NVDA het meldpunt onder de 8.000 leden bekendgemaakt. Dit leverde al meer dan 400 aanmeldingen op. Sinds de publieke bekendmaking gaat het hard en de aanmeldingen blijven nog steeds binnenkomen.

Daaruit blijkt hoe betrokken en gemotiveerd doktersassistenten zijn om een bijdrage te leveren. Met de vooruitzichten van de grote aantallen vaccinaties tegen Covid19 en de vraag hoe ouderen en zorgmedewerkers tijdig te vaccineren, komt er een grote vraag naar bekwame zorgmedewerkers die kunnen vaccineren. De NVDA heeft daarom dit meldpunt vaccinatiehulp geopend. De NVDA brengt vanuit maatschappelijk belang doktersassistenten en de GGD bij elkaar.

Overleg met GGD

Met de GGD is over dit meldpunt overleg geweest. Zij willen hier, indien nodig, graag gebruik van maken. De GGD treft nu voorbereidingen en inventariseert nog volop, ook hoeveel personeel in welke fase nodig is. De NVDA heeft een bestand klaarstaan.

Aanmelden

Een doktersassistent met de juiste ervaring die wil bijspringen tijdens de Covid19-vaccinaties kan zich aanmelden via www.nvda.nl/vaccinatiehulp

Bron: NVDA