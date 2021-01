Pleidooi volgers leefstijlplatform: ‘Tweede Kamer, schaf de BTW op groenten af!’

Het BTW-tarief op groenten naar nul procent en meer bijscholing op leefstijlgebied voor artsen en praktijkondersteuners. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die de Tweede Kamer moet nemen om tot een gezonder Nederland te komen. Het platform Je Leefstijl Als Medicijn ondervroeg zijn volgers. Het roept de Tweede Kamer op naar hun advies te luisteren.

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde is in opmars. Steeds meer Nederlanders ontdekken hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren met een verandering van leefstijl. Op het platform Je Leefstijl Als Medicijn, hun digitale ontmoetingsplaats, is een groot aantal getuigenissen te lezen van patiënten die zichzelf van diabetes type-2, hart- en vaatziekten en andere aandoeningen hebben verlost.

Onlangs werd een initiatiefnota in de Tweede Kamer ingediend waarin de regering wordt opgeroepen een gezonde leefstijl tot regeringsbeleid te maken. De deelnemers van Je Leefstijl Als Medicijn hebben veel ervaring met dit onderwerp. Welke maatregelen zouden het eerst moeten worden genomen? Je Leefstijl Als Medicijn hield een poll.

Meer groenten eten is een cruciaal

Niet alleen moet de BTW op groenten niet worden verhoogd (zoals het kabinet van plan is), er moet helemaal geen BTW op groenten worden geheven. Liefst 390 volgers van Je Leefstijl Als Medicijn ziet het afschaffen van de BTW op groenten als belangrijke maatregel om Nederland gezonder te maken. Meer groenten eten is een cruciaal onderdeel van de gezondheidsverbetering door leefstijlverandering. Met dure groenten worden mensen die gezonder willen worden voor hun inspanningen gestraft. Tegenover de inkomsten die de BTW de schatkist oplevert, staat een veelvoud aan toekomstige kosten voor de gezondheidszorg.

Je Leefstijl Als Medicijn

Huisartsen en praktijkondersteuners bijscholen op het gebied van de mogelijkheden van leefstijlverandering wordt door 277 deelnemers van Je Leefstijl Als Medicijn als belangrijke maatregel gezien. De praktijk bij veel deelnemers aan Je Leefstijl Als Medicijn is dat ze weinig steun van hun arts krijgen. Er lijkt sprake te zijn van een brede onwetendheid bij artsen over de nieuwste inzichten op leefstijlgebied. De deelnemers hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan.

Andere maatregelen die de deelnemers graag ingevoerd zouden zien zijn voeding- en leefstijladvies in het onderwijscurriculum opnemen, suikertaks invoeren en de landbouw gifvrij maken. 155 deelnemers vinden dat de zorgverzekeraars méér moeten doen op dit gebied.

In een brief aan de Tweede Kamerfracties roept Je Leefstijl Als Medicijn ze op de maatregelen op de agenda te zetten.

Je Leefstijl Als Medicijn is een ontmoetingsplatform en informatiemedium over de mogelijkheden van gezondheidsverbetering door leefstijlverandering. In een (besloten) Facebookgroep van Je Leefstijl Als Medicijn coachen diabetes type 2-patiënten elkaar bij hun genezing.

Bron: Je Leefstijl Als Medicijn