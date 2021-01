Hoe kom ik als zzp’er in zorg in aanmerking voor een vaccin?

Zorgprofessionals die in aanmerking willen komen voor een vaccinatie, hebben een uitnodiging nodig van de organisatie waar zij voor werken. In eerste instantie gaat dit dus om ziekenhuizen en organisaties die verpleeghuiszorg bieden. Deze organisaties mogen vanaf maandag 4 januari een uitnodiging versturen naar hun zorgmedewerkers, om zich vanaf 8 januari te kunnen laten vaccineren. Ook zzp’ers in de zorg die flexibel werken voor deze organisaties krijgen een uitnodiging van de organisatie.

“Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten.” – Werkwijze vaccinatie zorgmedewerkers

Op de uitnodigingsbrief moet de naam van de zorgmedewerker en een logo van de organisatie staan.

Voorbereiden op vaccinatie

Met zo’n uitnodiging kun je vervolgens het landelijke vaccinatienummer bellen van de GGD voor het maken van een afspraak. Ons is gevraagd het landelijke vaccinatienummer van de GGD niet te publiceren op onze website, omdat de lijnen dan overbelast kunnen raken door mensen die op zoek zijn naar een vaccin. Via de uitnodigingsbrief, kun je lezen welk nummer je dient te bellen voor het maken van twee afspraken, namelijk voor zowel de 1e als voor de 2e vaccinatie.

Op 11 januari zouden 3 GGD vaccinatielocaties worden geopend, maar dit is vervroegd naar 8 januari. Je kunt vanaf die datum terecht in Rotterdam, Utrecht en Veghel. Vanaf 15 januari sluiten de andere 22 GGD’s aan en vanaf dat moment zijn alle 25 GGD vaccinatielocaties actief. Deze datum stond eerst op 18 januari. De locaties zijn 7 dagen per week geopend en hebben ruimte openingstijden, zodat jij voldoende mogelijkheid hebt om het vaccin te laten plaatsen.

Bezoek aan priklocatie

Als je de priklocatie van de GGD bezoekt, vergeet dan niet het volgende mee te nemen:

Afspraakbevestiging (digitaal of print);

Uitnodigingsbrief organisatie (digitaal of print);

Identificatiebewijs;

Mondkapje;

Makkelijke kleding om vaccinatie mogelijk te maken;

GGD-regio, bevestigde vaccinatielocatie

GGD Gooi en Vechtstreek, Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen GGD Rotterdam Rijnmond, Rotterdam the Hague Airport GGD IJsselland, IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle. GGD Noord en Oost Gelderland, Sporthal Mheenpark, Zilverschoon 112, 7322GK, Apeldoorn. GGD Regio Utrecht,Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten GGD Amsterdam,RAI Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam GGD Gelderland Zuid,Havenweg, Wijchen GGD Haaglanden,Stadionterrein ADO Den Haag, Haags Kwartier 55, 2491 BM Den Haag GGD Limburg-Noord,Kazernekwartier: Garnizoenweg 3, 5928 NA Venlo GGD Drenthe,Test-en vaccinatiecentrum Drenthe, De Haar 11(parking), 9405 TE, Assen GGD Zaanstreek-Waterland, Sportcomplex De Beuk, Van IJsendijkstraat 365, 1442 LB Purmerend GGD Gelderland Midden,Sportcentrum Papendal, Papendallaan 9, 6816 VD Arnhem GGD Brabant Zuid-Oost,Indoor sportcentrum Eindhoven, Theo Koomenlaan 1, 5644HZ Eindhoven GGD Flevoland, Schroefstraat 34C, Lelystad. GGD Kennemerland, Schiphol XL, P4, lang parkeren, Loevesteinse randweg, 1171 PK Badhoevedorp GGD Fryslân, WTC Expo, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden GGD West Brabant, Amphia Ziekenhuis, Langendijk 75, 4819 EV Breda GGD Twente, P3 Universiteit Twente, Parkeerplaast Achterhorst, Achterhorst, 7522 NB Enschede GGD Hollands Midden, Evenementen en congres center: Haagse Schouw 10, 2332KG Leiden. GGD Zuid Holland Zuid, Sporthal DeetosSnel, Vorrinklaan 202, 3317 KZ Dordrecht GGD Hart voor Brabant, De Amert 605, 5462 GH Veghel GGD Zuid Limburg, MECC Maastricht P6: Paul Henri Spaaklaan 7, 6229EN Maastricht GGD Zeeland, Zeelandhallen, Da Vinciplein 1, 4462 GX Goes, Oosterscheldehal GGD Groningen, Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen GGD Hollands Noorden, Evenemententerrein aan de Olympiaweg Alkmaar

Vanaf 8 januari kun je terecht in Rotterdam, Utrecht en Veghel. Vanaf 18 januari kun je ook terecht bij de overige 22 GGD’s.

Vergoeding van kosten?

Het vaccin zelf zal vergoed worden vanuit de Wet Publieke gezondheid. Jezelf laten vaccineren brengt dus geen kosten met zich mee.

De verwachting is dat zorgorganisaties hun zorgmedewerkers zoveel mogelijk oproepen zich buiten werktijd te laten vaccineren. Op die manier voorkom je dat continuïteit van de zorg in het gedrang komt. Het kabinet vindt het van belang dat opdrachtgevers hierin ondersteunend zijn gegeven hun verantwoordelijkheid voor goede zorg en een veilige werkomgeving. Sommige zorgorganisaties organiseren collectief vervoer voor hun medewerkers.

Medewerkers en opdrachtgevers kunnen onderling afspraken maken over het vergoeden van reiskosten naar de regionale priklocatie en terug. Hier zijn geen landelijke richtlijnen voor. Indien een opdrachtgever besluit om de reiskosten in verband met een vaccinatie te vergoeden, kunnen deze ten laste worden gebracht van één van de meerkostenregelingen die zijn georganiseerd voor zorgorganisaties. Het vergoeden van reiskosten door de zorgorganisatie zou ook voor zzp’ers mogelijk zijn, maar een precieze werkwijze hiervoor is niet vastgelegd.

Bron: SoloPartners