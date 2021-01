COVID-19-verpleegkundigen ervaren door koelvesten minder hitte tijdens hun werk

Radboudumc en TNO tonen aan dat koelvesten de hitte-ervaring verminderen

Koelvesten tijdens een COVID-19-dienst zorgen ervoor dat verpleegkundigen minder warmte ervaren tijdens hun werkzaamheden en daardoor prettiger en comfortabeler hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Tijdens hun dienst dragen zij drie uur achter elkaar beschermende kleding, waaronder de temperatuur kan oplopen tot wel zo’n 36 graden. De koelvesten bieden dusdanige verkoeling dat ze inmiddels tot de standaard werkkleding van verpleegkundigen op de COVID-verpleegafdelingen van het Radboudumc behoren.

Door de hoge besmettelijkheid van COVID-19 moet zorgpersoneel werken in beschermende maar niet of nauwelijks ventilerende kleding. Goed beschermende kleding is essentieel bij hun werk, maar de temperatuur onder deze pakken kan oplopen tot 36 graden, wat leidt tot verminderd comfort. De koelvesten, eigenlijk ontwikkeld voor topsporters op de Olympische Spelen in Tokyo, werden aangepast en gereed gemaakt voor gebruik in de COVID-zorg.

Koelvesten voor topsporters

Thijs Eijsvogels, inspanningsfysioloog en projectleider van het Olympische Spelen-project Thermo Tokyo, legt uit: “De topsport-koelvesten waren niet direct geschikt voor gebruik, want die waren ontwikkeld om snel te koelen vooraf of na afloop van een fysieke inspanning. In de COVID-zorg gaat het om langdurige inzet, waarbij de vesten tíjdens de zorgactiviteiten gedragen worden. De vesten blijven een langere periode koelen.”

Terwijl de koelvesten al in gebruik waren, liep er een studie naar de effecten ervan. In dit COOLVID-onderzoek, gedaan door TNO en Radboudumc, werden zeventien verpleegkundigen van het Radboudumc gevolgd, werkend in de COVID-zorg. Zij werden twee dagen gevolgd; één dag met en één dag zonder koelvest. Het vest droegen ze over hun medische kleding heen en onder de beschermende kleding. Hierbij werden onder meer de lichaamstemperatuur en hartslag gemeten, en daarnaast ook subjectieve maten, zoals comfort en hitte-ervaring.

Minder last van de warmte tijdens een dienst

De uitkomsten, nu gepubliceerd in Temperature, laten zien dat de lichaamstemperatuur van de deelnemers wel iets, maar niet enorm op liep, ondanks dat de temperatuur onder de beschermende kleding dat wel deed. Op lichaamstemperatuur had het koelvest dus weinig effect. Wel was de hartslag een paar slagen per minuut lager op de dagen dat het koelvest gedragen werd. Maar het grootste verschil zat in de subjectieve beleving van de zorgverleners. Yannick de Korte, promovendus van de afdeling fysiologe en mede onderzoeker van het COOLVID-onderzoek: “Zonder koelvest ervaart bijna 90% van de verpleegkundigen discomfort en warmte. Met koelvest ervaart nog maar 20-30% van de deelnemers dat. De omstandigheden waaronder ze hun werk moeten doen, worden dus als prettiger en comfortabeler ervaren. Vrijwel iedereen zegt: ik kan met een koelvest werken zoals ik normaal gesproken zonder beschermende kleding werk.”

Medical Heat Stress

Het COOLVID-onderzoek is uitgevoerd binnen het project Medical Heat Stress, door TNO, als onderdeel van haar brains4corona-programma, en het Radboudumc, voortbouwend op het project Thermo Tokyo. De studie is gefinancierd door ZonMw. De onderzoekers hebben een infographic ontwikkeld voor het gebruik van de koelvesten, die wordt vertaald in 9 talen en is ondersteund door EU Horizon 2020 (HeatShield #668786).

Bron: Radboudumc