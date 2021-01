‘Mantelzorgers ook met voorrang vaccineren’

Als het nu nodig is om je stem luid te laten horen en je pas dan wat naar voren in de rij van te vaccineren mensen komt, dan worden mantelzorgers waarschijnlijk hekkensluiter. De brief die MantelzorgNL eind november hierover verstuurde heeft duidelijk geen gehoor gevonden.

Gelijkwaardigheid van mantelzorg

De gelijkwaardigheid van mantelzorg in zorg en ondersteuning, met ieder een eigen rol, is al jaren onderwerp van gesprek. Ik vind het spijtig te constateren dat zij ook nu weer niet worden beschouwd als iemand van belang in de zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid. In de planning van het ministerie komen mantelzorgers in ieder geval niet voor als vitaal voor de zorgverlening. Anita Peters is expert informele zorg bij Movisie.

Bron: Expert Support