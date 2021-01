Hersenstichting en Edwin van der Sar Foundation samen verder

Fusie versterkt link tussen wetenschappelijk?onderzoek en praktijk

Den Haag, 7 januari 2021 – Per januari 2021?hebben de Edwin van der?Sar?Foundation en de Hersenstichting hun krachten gebundeld.?Beide stichtingen werken al enkele jaren succesvol samen aan diverse projecten om mensen met hersenletsel te helpen. Met deze samensmelting kunnen de huidige en nieuwe projecten verder worden uitgebreid. De?bedrijfsvoering van de beide stichtingen is inmiddels samengevoegd.?Het label en de identiteit van de Edwin van der Sar Foundation blijven?in deze samenwerking behouden. Oprichters Edwin en Annemarie van der Sar blijven nauw betrokken bij hun Foundation en de?Hersenstichting.

Beide stichtingen zetten zich al jaren in voor mensen met hersenletsel. De Hersenstichting focust zich hierbij meer op wetenschappelijk onderzoek en de Edwin van der Sar Foundation op de praktijkprojecten die mensen met hersenletsel helpen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Onderzoek en concrete programma’s worden door deze fusie bij elkaar gebracht en zullen elkaar nog meer versterken.

“Er ontstaat een cirkel van onderzoek, funding en praktijkprogramma’s die zichzelf continu blijft voeden, waardoor de doelgroep nog beter geholpen kan worden” zegt Annemarie van der Sar, oprichtster van de Edwin van der Sar Foundation. “Samen kunnen we meer bereiken dan alleen. Ik ben dan ook erg trots dat we deze stap hebben mogen zetten met de stichting, zodat we nog meer mensen met hersenletsel kunnen helpen.”

Revalidatie, participatie en preventie



“Met?de?gezamenlijke expertise en mankracht zijn?we?in staat om de projecten op gebied van revalidatie, participatie en preventie verder uit te breiden. En dat is goed nieuws voor de patiënt van nu en in de toekomst”, zegt Merel Heimens Visser, directeur bestuurder van de Hersenstichting. “Door deze fusie kunnen?er?meer mensen met hersenletsel geholpen?worden om te werken aan herstel en om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.” Door?het financieren van?onderzoek,?het geven van?voorlichting en?het verbeteren van?de zorg?willen de stichtingen?hersenletsel zoveel als mogelijk voorkomen. En de slachtoffers van hersenletsel kansen bieden op (erkenning en) herstel, zodat ze weer kunnen meedoen in de samenleving.

Over de Hersenstichting



1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg?de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We?zetten niet in op één aandoening, maar?investeren?breed?in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen?helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere?patiëntenzorg. Meer informatie:?www.hersenstichting.nl.??

Over de Edwin van der Sar Foundation



De Edwin van der Sar Foundation wil de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel verbeteren door middel van beweging en deskundige begeleiding. Wij doen dit door inspirerende (beweeg)faciliteiten, begeleiding en uitdaging aan te bieden. Door mensen met hersenletsel zelf de positieve effecten van beweging en structuur te laten ervaren. En door optimistische informatie te delen met deze doelgroep, hun omgeving en de Nederlandse maatschappij over het leven met – en het mogelijk voorkomen van hersenletsel/-schade. Meer informatie www.edwinvandersarfoundation.nl