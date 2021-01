Update verspreiding Britse coronavariant, VOC 202012/01, in Nederland

Het aantal mensen waarbij de nieuwe coronavariant VOC 202012/01 (Britse coronavariant) is vastgesteld, is gestegen van 11 naar ongeveer 50 personen.

In de reguliere laboratoriumsteekproeven, de zogenaamde kiemsurveillance, zijn in Nederland, naast de eerder gerapporteerde vier nog twee besmettingen met deze coronavariant aangetoond, in de regio Amsterdam en in de regio Leeuwarden. De twee personen waarbij de VOC 202012/01 coronavariant is vastgesteld hadden geen link met het Verenigd Koninkrijk. Bij bron- en contactonderzoek bij eerder gevonden besmettingen zijn nog twee personen naar voren gekomen die besmet waren met deze coronavariant.

De nieuwe coronavariant werd verspreid over het land bij nog eens zes mensen aangetoond die kortgeleden in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest. Ook werd de variant zes maal aangetroffen in een cluster van besmettingen in de regio Amsterdam en bij ongeveer 30 personen in de regio Rotterdam-Rijnmond, grotendeels gelinkt aan een uitbraak op een basisschool in deze regio. De variant lijkt zich daarmee vooral te verspreiden in de regio’s Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond.

Variant VOC 202012/01 besmettelijker, ziekteverloop gelijk

De variant lijkt besmettelijker te zijn, maar tot nu toe is er geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders of ernstiger is dan met de variant die op dit moment het meeste in Nederland gevonden wordt.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en doen verder onderzoek

Als er een besmetting met de Britse coronavariant is aangetroffen, start de GGD bron-en-contactonderzoek op.

Onderzoek door GGD Rotterdam en Erasmus MC Erasmus University Medical Center

Na een uitbraak op een basisschool waar een besmetting met de Britse coronavariant eind december werd vastgesteld hebben het Erasmus MC en GGD Rotterdam-Rijnmond een grootschalig uitbraakonderzoek opgestart. De eerste resultaten en andere informatie over dit onderzoek zijn op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond te vinden.

Over Kiemsurveillance

Er wordt in Nederland continu steekproefsgewijs nagegaan welke varianten van het coronavirus circuleren, en of het virus verandert. Dat de Britse coronavariant ook in Nederland voorkomt werd vastgesteld in een nationaal surveillanceprogramma waarin met 21 laboratoria in Nederland samengewerkt wordt in de zogenaamde ‘kiemsurveillance’. De laboratoria sturen regelmatig een steekproef aan monsters naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of Erasmus MC, waar de genetische informatie van het virus wordt vastgesteld. Zo wordt in kaart gebracht welke variant waar in het land voorkomt en of er nieuwe varianten zijn. Dit wordt sequentie-analyse genoemd. Op dit moment worden in Nederlands zo wekelijks ongeveer 350-500 monsters onderzocht. Als er aanleiding is, zijn er mogelijkheden om dit onderzoek uit te breiden.

Maatregelen

Ook bij de Britse variant van het coronavirus is het belangrijk om je goed aan de basis hygiënemaatregelen te houden, je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten, en de isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op te volgen.

Bron: RIVM