De nieuwe standaard voor bewegings detectie in de ouderenzorg

– Kepler Night Nurse officieel geregistreerd als Medisch Apparaat

– Software monitoort mobiliteit voor patienten met evenwicht stoornissen

Kepler Vision Technologies – wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van software voor bewegingsdetectie in de ouderenzorg- maakt bekend dat haar Kepler Night Nurse software (KNN) officieel is geregistreerd als ”medisch apparaat ‘conform de EC normering 93/42/EEC.

Bewegings-detectie

KNN is de eerste volledig geautomatiseerde bewegings-detectie software wereldwijd die deze status bereikt. Deze toepassing is gericht op het monitoren van patiënten met evenwicht stoornissen. ”Door het gebruik van zelflerende systemen, kunstmatige intelligentie software (AI) en computer/camera visie is KNN in staat om bewegingen die kunnen leiden tot vallen en andere soorten ongewilde mobiliteit automatisch te detecteren. Patiënten in de ouderenzorg worden behoed voor vallen door het monitoren en detecteren van beweging door het KNN systeem. Op deze manier worden zorg medewerkers gealarmeerd op het moment dat ongewenste mobiliteit plaatsvindt en ruim voordat een patiënt daadwerkelijk zou kunnen vallen.

Kunstmatige intelligentie

Deze nieuwe technologie, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, rapporteert het percentage meldingen van een ”vals alarm” op basis van het aantal geregistreerde ”vals” alarm meldingen per jaar. In tegenstelling, tot alternatieven zoals bewegingssensoren, bed matten en toepassingen op het lichaam die te vaak “vals meldingen” per dag kunnen generen.

Dit laat voor het eerst echt zien wat er mogelijk is met de toepassing van kunstmatige intelligentie in de zorg. KNN doet het daarmee een factor 1000 beter dan de huidige alternatieven.

De officiële registratie van de KNN software bewijst de functionele kwaliteit en betrouwbaarheid van het product voor de zorg sector en de markt voor medische technologie. De registratie volgt op het intensief testen van de software intern zowel als in de praktijk om te bewijzen dat het product voldoet aan de hoogste eisen van specificaties en risico analyse. Het software bevat 17 verschillende applicaties waarvan er nu 2 officieel zijn toegelaten en de 15 anderen zijn aangevraagd.

Live video stream

Om goed te kunnen functioneren in de zorg, monitort en analyseert KNN de ”live video stream van patiënten, de lichaamstaal en het niveau van activiteit. Na uitgebreid testen is het systeem toegepast in verschillende instellingen voor ouderen zorg in Nederland. Het KNN systeem verstuurd een alarm wanneer een patiënt is gevallen, worstelt om uit bed te komen of wanneer het langer duurt dan gebruikelijk dat een patiënt de badkamer uitkomt.

Dit stelt zorg medewerkers in staat om alleen in actie te komen wanneer het nodig is zodat veel tijd word bespaard die de normale routine controle in beslag neemt. Deze kostbare tijd kan nu elders in de zorg ingezet worden. Daarnaast kan het KNN systeem automatisch waardevolle observering t.a.v. het gedrag van een patiënt toevoegen aan het medisch dossier zodat de arts in staat is een betere diagnose te stellen.

Dr. Harro Stokman, CEO van Kepler Vision Technologies; “We zijn als bedrijf trots op het bereiken van deze mijlpaal. Het is een significante stap voor de groei en het succes van onze onderneming. Gegeven de crisis in de ouderen zorg die mede is ontstaan door de huidige pandemie is het nog belangrijker dat onze producten worden gezien als zeer waardevolle toevoeging in het bereiken van goede zorg door de medische industrie en professionals in de zorg sector.

Bron: Kepler Vision’s Software