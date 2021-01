Meer soa-testen in 2020. Verschuiving naar online

In 2020 steeg de vraag naar SOA-testen via testalize.me met ruim 40 procent. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de gesloten poli’s bij de GGD. De GGD legde zich immers toe op Covid-19. Maar de stijging is ook te verklaren door meer gebruik van dating apps. Het aantal positieven bleef nagenoeg gelijk met 2019. In totaal testte 14,5 procent van de gebruikers positief op een SOA.

Aantallen

In 2020 testte ruim 14,5 procent van de gebruikers positief (N > 20.000). Dit is vergelijkbaar met andere jaren. Ruim 60 procent van de gebruikers is vrouw. Hiervan testte 13 procent positief. Het betreft hier de vaginale test. Bij mannen lag het percentage positieven hoger, namelijk 14,5 procent. Opvallender is het percentage positieven bij de rectale test. Hier testte ruim 22 procent positief. Oraal testte 5 procent positief. Vooral rectaal blijft het risico op een SOA hoog en de bewustwording ervan laag. Het betreft voornamelijk vrouwen die deze test uitvoeren.

Sinds 2020 is het ook mogelijk om je via care.testalize.me direct te laten behandelen. Het gaat dan om een behandeling tegen Chlamydia en Mycoplasma. Bijna 50 procent van de groep die positief test, laat zich via dit platform online behandelen. Een deel van deze mensen geeft expliciet aan zich niet via de eigen huisarts te willen laten behandelen.

Sinds Covid-19 ziet testalize.me een sterkere verschuiving richting online. Diagnostiek op afstand is immers ‘corona-proof’. En omdat er ook behandeld kan worden – en inmiddels ook partners gewaarschuwd kunnen worden (via sorryvoordesoa.nl) – is testalize.me een volwaardig alternatief voor huisarts of GGD geworden.

Dating tijdens corona

Verwacht werd dat het daten door corona tot stilstand zou komen, maar niets blijkt minder waar. Cijfers van online dating apps als Tinder, happn en The Inner Circle liegen er niet om. Zij zagen zowel het aantal verstuurde berichten als de gemiddelde gesprekslengte sinds het begin van de coronacrisis toenemen. Zo zegt happn het aantal berichten sinds maart met 20 procent te hebben zien groeien. Afspreken met een match vormde voor deze groep één van de weinige momenten van sociaal contact. Tel daarbij op dat de horeca gesloten is en dat een groot deel van deze dates dus thuis plaatsvindt. Dan zal het niemand verbazen dat er ondanks corona gewoon op SOA’s getest diende te worden…

Condoomgebruik

Het condoomgebruik lijkt verder af te nemen. Van de mensen tussen de 18 en 24 jaar gaf 18 procent aan nooit een condoom te gebruiken. 52 procent geeft aan ‘af en toe’ voor het voorbehoedsmiddel te kiezen. Naarmate de leeftijd toeneemt lijkt vaker voor een condoom te worden gekozen. Maar vanaf 45 jaar neemt condoomgebruik weer af. Ook als men single is.

Leeftijd testers

De grootste groep testers bevindt zich in de leeftijdcategorie tussen de 25 en 35 jaar. In totaal waren zij goed voor 46,3 procent van de respondenten. Deze groep wordt gevolgd door de gebruikers die zit in de ‘GGD leeftijd’ van 18 t/m 24 jaar (34,7 procent). Van de respondenten is 12 procent tussen de 36 en 45 jaar oud. De kleinste groep (7 procent) is ouder dan 45.

Meer informatie en grafisch materiaal is te vinden op: https://testalize.me/blog/soa-monitor-2020/



Over Testalize.me

Met Testalize.me test je snel, online en anoniem op Chlamydia, Gonorroe en sinds kort ook op Mycoplasma. Gebruikers geven aan het gemak, de snelheid en anonimiteit het meest te waarderen aan het thuis testen op SOA’s. Het bedrijf bestaat sinds 2015 en werkt samen met huisartsenlaboratorium Diagnostiek voor U. Iedere test wordt in dit lab uitgevoerd en uitslagen worden geautoriseerd door een arts-microbioloog. Testalize.me test inmiddels tienduizenden gebruikers per jaar, in zowel Nederland als Duitsland. Gebruikers kunnen behandeling online regelen en ook anoniem partners waarschuwen. Ieder half jaar deelt het bedrijf de cijfers in de ‘SOA Monitor’.

Bron: Testalize.me