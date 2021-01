Huisartsen nemen geen genoegen met ’nee’ van minister de Jonge

De meeste huisartsen in de spoedzorg kunnen deze maand nog niet worden gevaccineerd tegen corona. Minister Hugo de Jonge legt een woedende brief van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) naast zich neer. De LHV verzocht om 15.000 vaccins om huisartsen eind deze maand te kunnen vaccineren.

Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet, aldus de LHV. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg en voor de zorg aan bijvoorbeeld thuiswonende ouderen en de spoedzorg. De Ledenraad van de LHV gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee.

Ella Kalsbeek, LHV-voorzitter: “Het is zo zonde dat hier zoveel tijd aan verloren gaat en dat de huisartsen zich hierdoor zo niet gezien voelen. We bereiden ons voor op een forse toename van de uitval in de huisartsenzorg, dat maakt de houding van de minister zo onbegrijpelijk. Van veel kanten hebben we de afgelopen dagen steun gekregen, zoals van de ziekenhuizen die zo afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de huisartsenzorg.”

Wat nu?

“We zullen de druk verder opvoeren”, zegt Ella Kalsbeek. “De minister zal doordrongen moeten raken van de ernst van de situatie. De huisartsen zijn bezorgd over het overeind houden van de patiëntenzorg, al helemaal met de berichten over de Britse variant. We hebben in de ziekenhuizen gezien wat de consequenties zijn van een hoge personeelsuitval voor de patiënten. Dat willen we te allen tijde voorkomen in de huisartsenzorg natuurlijk. Huisartsen willen er zijn voor hun patiënten, dat staat voorop. Daarom hechten wij zo aan het spoedig vaccineren van de huisartsen.”

Bron: LHV