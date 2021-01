Boekbericht: ‘Familiezaken. Uit het leven van een officier van justitie’ van Gabriëlle Hoppenbrouwers verschijnt 25 maart

Gabriëlle Hoppenbrouwers is officier van justitie. De wereld achter spraakmakende krantenberichten komt dagelijks in haar werk voorbij: jeugdcriminaliteit, roofovervallen, zedenzaken en ernstige verkeersongevallen.

Moeilijke gesprekken

In Familiezaken schrijft ze over hoe het er in de rechtszaal aan toegaat, de moeilijke gesprekken die ze voert met nabestaanden en de vaak schrijnende familieomstandigheden van jonge verdachten. Maar een officier van justitie is ook een mens. Wanneer haar broer ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, zet dat voor haar zelf de verhoudingen in haar eigen familie in perspectief. Een confronterende ervaring, die haar terugvoert naar de vroege dood van haar vader.

Ontroerend, indringend en herkenbaar

In Familiezaken schrijft Hoppenbrouwers open en eerlijk over hoe haar werk en persoonlijk leven voortdurend met elkaar vervlochten raken – haar alleenstaand moederschap en de volle werkdagen, het verlies van haar broer en de zware delicten waar ze mee te maken krijgt. Een ontroerend, indringend en herkenbaar verhaal van een bevlogen officier.

Gabriëlle Hoppenbrouwers (1971) besloot na een stage bij het NOS-journaal haar baan als officier van justitie op te zeggen en aan de slag te gaan als redacteur-verslaggever bij TV Gelderland en vervolgens als redacteur bij EenVandaag. In 2009 ging ze terug naar het Openbaar Ministerie als officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam. Vanaf 2018 is ze werkzaam op de afdeling High Impact Crime bij parket Midden-Nederland waar ze, net als eerder in Amsterdam, ook persofficier is.

Bron: Uitgeverij De Bezige