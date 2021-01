Delfts ziekenhuis voorziet naastgelegen woningen van duurzame warmte

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is het eerste ziekenhuis in Nederland dat haar restwarmte gaat doorleveren aan woningen. Daarvoor is gisteren een overeenkomst gesloten tussen het ziekenhuis, warmteleverancier Eteck en ontwikkelaar Borghese Real Estate. In 2023 worden in het nieuw te ontwikkelen en naastgelegen Bethelpark, 351 appartementen en vier commerciële ruimten aardgasvrij voorzien van ruimteverwarming en warm tapwater.

Duurzaam warmte-koudeopslagsysteem

Het Reinier de Graaf Gasthuis beschikt over een duurzaam warmte-koudeopslagsysteem. Deze installatie slaat jaarlijks meer warmte op dan dat het ziekenhuis nodig heeft. De extra (rest)warmte wordt straks doorgeleverd aan het nieuwbouwproject Bethelpark. Hiervoor wordt een zeer duurzaam en klein warmtenet aangelegd, waar de nieuwe woningen op worden aangesloten. Hierdoor worden de toekomstige bewoners voorzien van duurzame warmte in hun woning via vloerverwarming en beschikken zij over warm tapwater.

Naar verwachting neemt Eteck ca. 5000 GJ per jaar af van het Reinier de Graaf Gasthuis. Doordat de woningen straks zonder aardgas verwarmd worden, kan hiermee 163.400 m3 gas worden bespaard. Een besparing van meer dan 290.000 kg CO2. De gemeente Delft is enthousiast over de samenwerking en de duurzame oplossing. Het helpt de duurzaamheidsambities van de Zuid-Hollandse stad te verwezenlijken.

Direct gelegen naast het Reinier de Graaf Gasthuis

Bethelpark, een nieuwbouwproject dat staat voor stedelijk wonen, wordt ontwikkeld door Borghese Real Estate en is direct gelegen naast het Reinier de Graaf Gasthuis. De nieuwbouwontwikkeling bestaat uit 351 huurwoningen en 4 commerciële ruimten. De woningen worden door Bouwinvest en een woningcorporatie verhuurd. Om alle bewoners van duurzame warmte te voorzien, wordt een inkoppeling gerealiseerd in de techniekruimte van het ziekenhuis. Ondergrondse leidingen brengen de warmte vervolgens over naar de techniekruimte van Eteck in Bethelpark. Het voorverwarmde water wordt hier met duurzame warmtepompen opgewaardeerd voor bruikbare warmte in de woningen. Borghese Real Estate werd in dit traject geadviseerd door IF technology.

Het samenwerkingsproject past bij de ambitie van het Reinier de Graaf. Zo nemen wij bewust verantwoordelijkheid tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om duurzaamheid en milieu. Samen met organisaties uit de regio, bedenken we manieren om slim om te gaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen.

Bron: Reinier de Graaf Ziekenhuis