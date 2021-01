Maasstad Ziekenhuis opent nieuwe dialyselocatie in Hellevoetsluis

Het Dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis opent een derde locatie in de Polikliniek Het Nieuwe Weergors. De locatie Hellevoetsluis heeft twee dialyseplaatsen, waar per week acht patiënten in de regio Hellevoetsluis gebruik van kunnen maken, zodat ze dichter bij huis veilig kunnen dialyseren.

In de nieuwe dialyselocatie kunnen patiënten dialyseren die in de overgang zitten van dialyseren in het ziekenhuis naar thuisdialyse, maar ook patiënten die thuis niet de mogelijkheid hebben om te dialyseren kunnen er terecht. “Er wordt met dezelfde protocollen en procedures gewerkt als in het Dialysecentrum in het Maasstad Ziekenhuis en in Spijkenisse Medisch Centrum”, vertelt Iris Verberk, nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis. “Patiënten uit de buurt van Hellevoetsluis kunnen op deze locatie blijven dialyseren of worden hier voorbereid op thuisdialyse.”

Zorg dichterbij huis

De dialysebehandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde verpleegkundige van Thuisziekenhuis Nederland in opdracht van een nefroloog van het Maasstad Ziekenhuis, die ook eindverantwoordelijk is voor de behandeling. De nefroloog is altijd bereikbaar voor vragen of problemen rond de behandeling en neemt regelmatig contact op met de patiënt en de verpleegkundige zowel telefonisch, fysiek als via beeldbellen. “Hierdoor worden ziekenhuisbezoeken in Rotterdam of Spijkenisse zo veel mogelijk beperkt en vervangen door zorg dichterbij huis. Door de reistijd te verminderen, houden onze patiënten meer tijd over voor andere dingen, hetgeen hun kwaliteit van leven verhoogt”, legt Iris Verberk uit.

Meer mens

“Wij zijn trots om samen met het Maasstad Ziekenhuis mensen in Zeeland en in regio Rotterdam de mogelijkheid te bieden om dichterbij huis te kunnen dialyseren. Dat scheelt hen veel reistijd en kan hen voorbereiden op dialyseren thuis. Samen met het Maasstad Ziekenhuis zorgen wij ervoor dat patiënten zich minder patiënt en meer mens kunnen voelen”, aldus Peter de Lange, bestuurder van Thuisziekenhuis Nederland.

Foto: Polikliniek Het Nieuwe Weergors in Hellevoetsluis