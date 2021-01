Veelgestelde vragen over corona en zwangerschap, bevalling en kraamtijd

Als je zwanger bent of pas bevallen heb je misschien nog extra zorgen of praktische vragen die te maken hebben met het virus. Daarom hebben we veelgestelde vragen op een rij gezet. Want je zwangerschap is vooral ook een mooie tijd waar je van kan en mag genieten. Bereid je gewoon voor zoals dat gebruikelijk is. En vraag op tijd je kraampakket aan.

Mijn partner is verkouden (koorts, loopneus, hoesten, kortademig), mag hij/zij mee naar het ziekenhuis als ik een controleafspraak heb?

Nee, bezoekers die (zelfs milde) verkoudheidsklachten hebben mogen het ziekenhuis niet in als dat niet strikt noodzakelijk is. Alleen voor de bevalling maken sommige ziekenhuizen een uitzondering: dan krijgt je partner als dat nodig is, beschermende kleding aan.

Moet ik mij zorgen maken om het coronavirus voor mijn ongeboren kindje?

Nee, Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met het virus. Bij zwangere vrouwen verloopt besmetting hetzelfde als bij vrouwen die niet-zwanger zijn. (Bron: RIVM).

Is het coronavirus overdraagbaar op de ongeboren baby tijdens de zwangerschap?

Uit een studie in de Lancet bij zwangere vrouwen met COVID-19 bleek uit onderzoek naar vruchtwater, borstvoeding en het bloed in de navelstreng det het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is. (Bron: Lancet).

Mag ik mijn baby wel huid op huid hebben als ik corona heb?

Ja, ook als je ziek bent, toch blijft huid-op-huidcontact erg belangrijk voor je baby. Je moet wel de juiste maatregelen nemen zoals een masker en handen wassen, wanneer je de klachten hebt.

Kan mijn baby ook ziek worden van het nieuwe coronavirus?

Hoewel COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby’s niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelingen zijn ook nu heel belangrijk! Wat geldt voor u, geldt ook voor het bezoek: was altijd goed uw handen, nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog, en laat iemand die verkouden op 1,5 meter afstand van uw baby blijven.

Ik ben hoesterig mag ik dan wel borstvoeding geven?

Ja, ook dan kun je borstvoeding blijven geven. Belangrijk is om een mondmasker te dragen tijdens het verzorgen/voeden van je baby en voor en na het voeden je handen grondig te wassen.

Mag ik borstvoeding blijven geven als ik besmet ben met het nieuwe coronavirus?

Wanneer je zo ziek bent dat je de baby niet zelf kunt voeden, kolf dan de melk af en laat die door je partner aan je baby geven. Je baby krijgt via de moedermelk antistoffen binnen, die juist zo belangrijk zijn in deze tijd. Dus ga vooral door met het geven van moedermelk en dus beschermende stoffen aan je kindje.

Kan ik het coronavirus overdragen via de moedermelk?

Nee, tot nu toe is er geen virus in moedermelk gevonden, ook niet bij moeders die besmet zijn met het coronavirus.