FNV: Medewerkers gehandicaptenzorg willen vaccinatie nog in januari

Doorschuiven vaccineren zorgt voor onrust en agressie

Medewerkers in de gehandicaptenzorg willen nog in januari gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19, net als hun collega’s in de acute zorg en de verpleeghuizen en thuiszorg. Oorspronkelijk was dit ook zo gepland, maar nu zijn ze pas in februari aan de beurt. ‘Iedere keer weer worden de ruim 180.000 werknemers in de gehandicaptenzorg door de politiek gedwongen achterin de rij te staan. Eerst bij het uitdelen van de persoonlijke beschermingsmiddelen, vervolgens bij het testen en nu weer bij het vaccineren.

Dit is onbegrijpelijk!’, zegt Karim Skalli, FNV-bestuurder Zorg & Welzijn. ‘Juist in deze sector is het ontzettend lastig om als medewerker afstand te kunnen houden van de cliënten. Bovendien krijgen we een groeiend aantal meldingen binnen van gevaarlijke situaties op de werkvloer, die ontstaan door de huidige lockdown.’

Gevaarlijke situaties op de werkvloer

Bij de FNV komen veel verontrustende signalen binnen van leden, werkzaam in de gehandicaptenzorg. Door de aangepaste coronamaatregelen en verscherpte maatregelen bij instellingen waar uitbraken van COVID-19 heersen, moeten keuzes worden gemaakt die de bewegingsvrijheid van cliënten beperken. Dit zorgt voor onhoudbare situaties. Skalli: ‘Een voorbeeld is dat de dagbesteding van bewoners met een verstandelijke beperking op de woning wordt gegeven. Daardoor zitten de bewoners 24/7 binnen op dezelfde plek.

Agressief

Zo’n situatie is voor veel cliënten niet te bevatten. Cliënten worden agressief en vallen in sommige gevallen andere bewoners of medewerkers aan. Het aantal meldingen over dit soort gevaarlijke incidenten neemt toe in deze branche. Daarom is het zo belangrijk dat de medewerkers, net als de cliënten zich nog in januari kunnen laten vaccineren. Iedereen is dan beter beschermd tegen COVID-19, waardoor medewerkers veiliger hun werk kunnen doen en cliënten meer vrijheid en beweging krijgen.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn