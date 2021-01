MMC biedt eerste online live Q&A Samen Zwanger

Zorgprofessionals beantwoorden via Instagram alle vragen rondom zwangerschap en bevalling

Vanwege corona heeft het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima MC (MMC) in samenwerking met de verloskundigenpraktijken uit de regio speciaal voor zwangeren en hun partner het online initiatief ‘Samen Zwanger’ beschikbaar gemaakt. Dit bestaat uit een live Q&A met zorgprofessionals via Instagram, een interactieve video met daarin onder andere een digitale rondleiding en een overzicht met meest gestelde vragen en antwoorden.

“Wanneer een zwangere en haar partner een kindje verwachten, is het fijn dat zij zich goed kunnen voorbereiden op de zwangerschap, de bevalling en het ouderschap. Om hen ook in deze tijd hierbij te helpen, hebben we vanuit de verloskundigenpraktijken uit de regio en MMC aan zwangeren en hun partners gevraagd wat hun wensen hierin zijn. Op basis hiervan hebben we het online initiatief ‘Samen Zwanger’ ontwikkeld met een live Q&A via Instagram, een interactieve video met onder andere een digitale rondleiding en een overzicht met meest gestelde vragen en antwoorden,” vertelt Simone Goossens, gynaecoloog van MMC.

Interactieve video met rondleiding

Zwangeren geven aan graag informatie van zorgprofessionals te willen ontvangen over de zwangerschap, bevalling, pijnstilling en borstvoeding. Ook willen ze graag zien hoe een kraamsuite en het VMK-centrum van MMC eruit ziet. “Met een interactieve video laten de verschillende zorgprofessionals dit aan zwangeren zien en krijgen ze een digitale rondleiding door het VMK-centrum van MMC,” aldus Goossens.



Live Q&A met zorgprofessionals

Ook willen zwangeren graag live hun vragen kunnen stellen aan zorgprofessionals van MMC. “Gisteren was daarom de eerste online live Q&A met onze zorgprofessionals en verloskundige Nicole Backx van PUUR Verloskundig Centrum Veldhoven namens de verloskundigenpraktijken uit de regio op de Instagrampagina van MMC. En het was een succes. Zwangeren konden hun vraag rondom zwangerschap en bevalling vooraf aan ons insturen. Tijdens de live Q&A beantwoordden de zorgprofessionals zoveel mogelijk vragen,” vertelt Goossens.



Live Q&A terugkijken? Dat kan via het Instagram account @MMC via de highlight ‘Q&A zwanger’. Of houdt de pagina www.mmc.nl/samenzwanger in de gaten, want daarop verschijnen binnenkort de nieuwe data voor de live Q&A’s voor de rest van dit jaar.

Bron: Máxima MC