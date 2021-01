Amsterdam UMC voegt digitale pathologie toe voor betere zorg

Amsterdam UMC voegt digitale pathologie toe aan de bestaande Sectra oplossing om integrale diagnostiek mogelijk te maken voor betere zorg

Internationaal medisch IT en cybersecurity bedrijf Sectra (STO: SECT B) heeft een overeenkomst getekend met Amsterdam UMC voor haar digitale pathologie oplossing. Dit volgt op een onlangs aangekondigd contract voor radiologiebeeldvorming. Met radiologie en pathologie in één gemeenschappelijke oplossing zal Amsterdam UMC in staat zijn om op eenvoudige wijze beelden en informatie te delen tussen de twee medische specialismen, waardoor efficiënte integrale diagnostiek en betere patiëntgerichte zorg mogelijk wordt.

Opkomende technologieën

“Het is mooi om te zien hoe Amsterdam UMC in korte tijd stappen heeft ondernomen om de efficiëntie van zowel radiologie als pathologie te verbeteren, regionale samenwerking te stimuleren en integrale diagnostiek te gebruiken met als doel de oncologische zorg te verbeteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze ervaring en ons vendor-neutraal platform zullen bijdragen aan hun mogelijkheden om opkomende technologieën, zoals AI, in de toekomst toe te passen in hun workflow,” zegt Peter Osinga, Managing Director Sectra Benelux.

Verhoogde zorgvraag en regelgeving

Eén van de grootste voordelen van digitale pathologie is de mogelijkheid om digitale beelden te kunnen delen, in plaats van het sturen van fysieke coupes. Dit helpt zorgverleners bij het verminderen van behandelfouten en tijd die gespendeerd wordt aan logistiek en administratie. Efficiënte toegang tot externe specialisten en second opinions kan tevens de wachttijd voor de patiënt verkorten en maakt het daarmee mogelijk om te voldoen aan de verhoogde zorgvraag en regelgeving.

Sectra’s digitale pathologie oplossing wordt geïntegreerd met het laboratorium informatie system (LIS), dat gebruikt wordt op de twee locaties van Amsterdam UMC. Dit geeft pathologen een compleet overzicht van de patiëntgeschiedenis in één applicatie en maakt workflow orchestration mogelijk, zodat de workflow ingericht wordt aan de hand van sub-specialismen, regels en prioriteiten. Het vendor-neutrale karakter van de oplossing geeft Amsterdam UMC tevens de vrijheid om de scanner van hun keuze te gebruiken.

Het contract is getekend in het derde kwartaal van Sectra’s boekjaar 2020/2021.

Sectra’s pathologie oplossing is onderdeel van het enterprise imaging aanbod en levert hiermee een gemeenschappelijke strategie voor alle behoeften rondom medisch beeldmateriaal. De oplossing verlaagt bovendien de operationele kosten. De schaalbare, modulaire enterprise imaging oplossing, met een VNA in de kern, geeft zorgverleners de mogelijkheid om van -ologie naar -ologie te groeien en van enterprise naar enterprise. Lees meer over Sectra’s enterprise imaging oplossing en waarom Sectra PACS al 7 jaar op rij “Best in KLAS” is op medical.sectra.com.

Over Sectra

Sectra ondersteunt ziekenhuizen over de hele wereld in het efficiënter maken van de zorg. Daarnaast helpt Sectra autoriteiten en krijgsmachten door heel Europa bij het beschermen van de meest gevoelige informatie. Sectra draagt hiermee bij aan een gezondere en veiligere samenleving. De organisatie is opgericht in 1978 en heeft haar hoofdkantoor in Linköping, Zweden. Sectra opereert vanuit direct sales in 19 landen en werkt wereldwijd samen met verschillende partners. Het Sectra aandeel is genoteerd aan de NASDAQ Stockholm exchange. Ga voor meer informatie naar sectra.com.

Bron: Sectra