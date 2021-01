Bloedverdunner helpt opgenomen COVID19-patiënt

Behandeling met hoge doses anticoagulantia (bloedverdunners) is effectief voor patiënten met COVID-19 die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar niet op de Intensive Care. De behandeling kan voorkomen dat deze patiënten ernstig ziek worden en de behandeling kan het herstel van de patiënten verbeteren. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van een wereldwijde studie onder meer dan 1300 matig zieke COVID-19-patiënten.

De behandeling met hoge doses bloedverdunners is voor deze groep patiënten niet alleen veilig, maar ook effectiever dan de doses die normaal worden gegeven om bloedstolsels bij ziekenhuispatiënten te voorkomen (tromboseprofylaxe).

Hebben matig zieke of ernstig zieke volwassenen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor COVID-19 voordeel bij een behandeling met een volledige doses bloedverdunners, vergeleken met een lagere dosis? Om deze vraag zo snel mogelijk te beantwoorden hebben drie internationale onderzoeken (REMAP-CAP, ACTIV-4 en ATTACC) hun krachten gebundeld. Zij werken sinds mei 2020 samen in meer dan 300 ziekenhuizen verspreid over vijf continenten. Lennie Derde coördineert samen met arts-microbioloog en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek In Europa.

“Dit is heel goed nieuws en geeft beter inzicht van welke behandeling we op welk moment moeten inzetten,” zegt UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde. “Met onderzoekers van drie klinische studies wereldwijd hebben we een behandeling ontdekt die kan voorkomen dat patiënten ernstig ziek worden en hun herstel kan verbeteren. Het grootste deel van de opgenomen patiënten met COVID-19 is niet op de Intensive Care maar op de afdeling, en deze studie heeft invloed op hun herstel. Dat kan ook helpen om de druk op de IC te verminderen.”

Vanwege de klinische implicaties voor patiënten geven de onderzoekers de belangrijkste bevindingen nu al vrij. Er wordt hard gewerkt om de volledige resultaten van het onderzoek beschikbaar te maken, zodat artsen wereldwijd weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de behandeling van hun patiënten met COVID-19.

Derde: “Sinds het begin van de pandemie zien artsen over de hele wereld een verhoogd aantal bloedstolsels en ontstekingen bij patiënten met COVID-19 die tot complicaties leiden, zoals longfalen, een hartaanval of een beroerte. Nu weten we dat het geven van een hogere doses bloedverdunners dan die routinematig aan opgenomen patiënten worden toegediend, veilig en effectief is voor deze groep.”

“Dat we dit antwoord zo snel hebben gevonden is te danken aan de samenwerking tussen deze drie grote onderzoeksconsortia zegt prof. dr. Roger Schutgens (UMC Utrecht), namens de Dutch COVID & Thrombosis Coalition. “We zijn trots dat de Dutch COVID & Thrombosis Coalition hieraan heeft bijgedragen en dat patiënten in Nederland ook de kans hebben om mee te doen aan dit onderzoek.”

Deze vandaag gerapporteerde onderzoeksresultaten vormen een aanvulling op de onderzoeksresultaten die in december 2020 werden gepresenteerd. Daaruit bleek dat behandeling met hoge doses bloedverdunners bij kritisch zieke COVID-19-patiënten die op de intensive care worden behandeld, niet gunstig was en mogelijk zelfs schadelijk.

Bron: UMC Utrecht