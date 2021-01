Jongvolwassenen diëten vaker, maar overgewicht stijgt het hardst

Jongere volwassen generaties hebben gemiddeld genomen al meer diëten gevolgd dan oudere generaties. Het percentage van de bevolking met overgewicht blijkt echter wel flink harder te stijgen binnen deze jongere generaties. Zo is het percentage van de twintigers met overgewicht sinds het begin van de jaren tachtig ruimschoots verdubbeld.

Dit blijkt uit onderzoek van Swiss Point of Care, dat aan 537 respondenten vroeg naar hun dieetgeschiedenis en de bevolkingsgegevens analyseerde van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), dat al sinds het begin van de jaren tachtig gegevens rondom overwicht verzamelt.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 29 procent van de twintigers en 30 procent van de dertigers er al meer dan drie diëten op hebben zitten, terwijl dit percentage onder onder vijftigplussers maar 18 procent betreft. Veertigers en vijftigplussers geven ten opzichte van de twintigers en dertigers juist weer vaker aan nog nooit een dieet te hebben gevolgd.

Opvallend is dat uit de gegevens van het CBS blijkt dat het percentage van de volwassen bevolking dat met overgewicht kampt juist harder stijgt naarmate de leeftijdsgroep jonger is. Zo steeg dit percentage sinds het begin van de jaren tachtig onder vijftigplussers met 23 procent, terwijl dit onder twintigers met maar liefst 103 procent is toegenomen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Binnen de leeftijdsgroepen is ook gekeken naar de verschillen in overgewicht tussen mannen en vrouwen. Hoewel vrouwen gemiddeld genomen minder vaak kampen met overgewicht, valt wel op dat het percentage van de bevolking met overgewicht in leeftijdsgroepen onder de vijftig sinds de jaren tachtig meer toeneemt onder vrouwen. Vooral bij twintigers is dit percentage bij vrouwen (met een stijging van 171 procent) een stuk harder gestegen dan bij mannen (64 procent). Alleen onder de vijftigplussers is het percentage bij mannen (28 procent) iets harder gestegen dan bij vrouwen (23 procent).

De onderzoeksresultaten roepen bij de onderzoekers vooral vragen op over de effectiviteit van de diëten die Nederlanders volgen, omdat het percentage van de bevolking met overgewicht harder stijgt binnen de leeftijdsgroepen die gemiddeld genomen vaker een dieet volgen.

Bron: Swisspointofcare