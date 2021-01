Voeding versterkt het immuunsysteem

Het immuunsysteem beschermt je tegen virussen en bacteriën

Volgende week verschijnt het nieuwste boek van Marjolein Dubbers: Voeding & Immuunsysteem. Het is deel 2 in de succesvolle serie.

Het immuunsysteem is een verdedigingsmechanisme dat ons beschermt tegen indringers zoals virussen en bacteriën. Een optimaal werkend immuunsysteem is dus belangrijk voor onze gezondheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bepaalde stoffen in onze voeding een positieve invloed hebben op de werking van het immuunsysteem. Welke voedingsmiddelen helpen om het immuunsysteem gezond en sterk te houden? Lees het in het tweede deel van de serie ‘Energieke vrouwen’. Inclusief aantrekkelijke recepten.

Meer dan 80.000 boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen

Foto: Marjolein Dubbers is food- en lifestylecoach. Zij heeft online de Energieke Vrouwen Academie opgericht. Deze site is met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar het grootste platform in Nederland voor vrouwen op zoek naar vitaliteit en gezondheid.

