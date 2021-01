Oproep aan handhaving: houd rekening met mensen met psychische klachten

De coronacrisis heeft tot nu toe al grote impact gehad op mensen met (ernstige) psychische of psychosociale problemen. Uit onderzoek blijkt dat hun klachten toenemen. De avondklok zal de psychische druk in veel gevallen verder vergroten. In het belang van mensen psychische of psychiatrische klachten, roepen MIND, V&VNen de NVVP handhavers op om terughoudend en de-escalerend op te treden in de handhaving van de avondklok.

In een brief aan betreffende organisaties lichten zij de situatie toe en delen tips om met mensen met klachten om te gaan. Bij de invoering van het verplichte mondkapje, deelde MIND een vergelijkbare oproep aan detailhandelaren, vervoerders en supermarkten.

Impact avondklok en andere coronamaatregelen

Sinds corona ervaren mensen met psychische problemen meer angst, depressies, spanning, stressen paniekaanvallen. Het merendeel van mensen met psychische of psychosociale problemen zal zich waarschijnlijk aan de avondklokhouden, maar voor een minderheid zal dit heel moeilijk zijn. Denk aan mensen met psychische spanningen die de straat opgaan of direct contact met familie nodig hebben om tot rust te komen, die te maken hebben met grote spanningen in de thuissituatie of (dreiging van) huiselijk geweld en mensen die door verwardheid de betekenis van de avondklok niet overzien.

Bejegening in handhaving avondklok

Het kabinet heeft gelukkig al een uitzondering gemaakt voor dak-en thuislozen die niet in de opvang willen verblijven. NVvP, V&VNen MIND adviseren handhavers om bij het aantreffen van iemand op straat, snel een indruk te krijgen van iemands geestelijke toestand en de-escalerend op te treden. Wanneer iemand extreem angstig of verward is, is de persoon niet (goed) in staat om verstandige afwegingen te maken of aanwijzingen goed op te volgen. Voor deze mensen is het niet passend om boetes uit te delen of daarmee te dreigen.

Mondkapjes

Ook bij de invoering van de mondkapjesplicht, is gevraagd om terughoudend op te treden. Voor sommige mensen met psychische problemen is het dragen van een mondkapje niet mogelijk of kan dat schadelijke effecten hebben. Bijvoorbeeld voor mensen die last hebben van ernstige angst of paniek, moeite hebben met hun ademhaling of door een trauma geen gezichtsmasker verdragen. Deze problemen zijn meestal niet zichtbaar en maken het moeilijk om de uitzondering aannemelijk te maken.

MIND vraagt om begrip voor deze groep en roept winkels, openbare gebouwen en vervoersbedrijven op om terughoudend te zijn om de toegang van bezoekers te weigeren.

Bron: MIND