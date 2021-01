Hoe ervaren patiënten huisartsenzorg?

De zorg verandert, ook rondom de huisarts. Zo blijven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen en ontstaat er in verschillende regio’s een tekort aan huisartsen. Patiëntenfederatie Nederland wil met patiënten en bij huisartsenzorg betrokken organisaties werken aan innovatieve oplossingen die leiden tot persoonlijke en laagdrempelige huisartsenzorg. Daarom publiceert de belangenorganisatie het e-book en de podcast ‘Spreekuur, ervaringen met huisartsenzorg’.



De Patiëntenfederatie sprak met mensen van alle leeftijden, met verschillende achtergronden, verspreid over heel Nederland. De verhalen gaan over gehoord en begrepen worden, snelle diagnostiek, de regierol van de huisarts en de meerwaarde van digitale huisartsenzorg. Maar ook over teleurstellingen, frustratie en vastgelopen communicatie. ‘De verhalen geven inzicht in wat mensen werkelijk belangrijk vinden in huisartsenzorg’, zegt directeur Dianda Veldman. ‘En ze bieden ons goede aanknopingspunten om met patiënten, huisartsenorganisaties en verzekeraars te werken aan innovatieve oplossingen waardoor huisartsenzorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk én persoonlijk blijft.’ In het e-book zijn ook de resultaten te vinden van een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 9500 leden van het eigen zorgpanel over huisartsenzorg.





Regierol en vertrouwensband

‘Mijn vrouw overleed thuis in vrede dankzij onze huisarts die de regierol pakte’, vertelt Kees. ‘Hij is streng als dat nodig is’, vertelt Tonny. ‘Maar luistert ook als ik iets niet wil’. Uit een aantal verhalen blijkt dat patiënten een huisarts willen die de regie neemt, nauw betrokken is en een aanspreekpunt is. Veel mensen vinden een vertrouwensband met hun huisarts belangrijk. ‘Ik kan alles tegen haar zeggen’, vertelt Greet. ‘Hij is er altijd als ik hem nodig heb’, zegt Diny. ‘En hij communiceert open en direct. Zo sprak ik laatst met hem over euthanasie.’ Ook zijn er mensen die vinden dat ze erg assertief moeten zijn om bijvoorbeeld een doorverwijzing te krijgen en vaak horen ‘Kijk het nog even aan’. Een ander thema is digitale zorg. Tammo bijvoorbeeld lag lange in het ziekenhuis. Eenmaal thuis was hij blij met het app-contact met zijn huisarts. ‘Dat gaf me meer tijd om even na te denken over een behandelvoorstel.’





Reactie huisartsen

In drie podcasts reflecteren huisartsen Derkelien Valkman en Hugo Hardeman samen met podcasthost Robin de Wever op de ervaringsverhalen en bieden zo een inkijkje in de dagelijkse dokterspraktijk. In hun werkzaamheden en afwegingen die de patiënt in de spreekkamer niet altijd mee krijgt. We kunnen namelijk van alles verwachten en wensen van onze huisarts, maar hoe is het eigenlijk om op de stoel van de dokter te zitten?

Bron: Patientenfederatie Nederland