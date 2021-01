Bariatrisch centrum Spaarne Gasthuis ontvangt landelijke erkenning

De zorg voor patiënten met ernstig overgewicht in het bariatrisch centrum van het Spaarne Gasthuis is nu beoordeeld als “topklinische zorgfunctie” door de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen [STZ]. Dit is een erkenning voor supra regionale, excellente zorg, onderzoek en opleiding voor de patiënt met ernstig overgewicht in het Spaarne Gasthuis. Vanmorgen werden alle betrokken medewerkers op taart getrakteerd.

Maurits de Brauw, bariatrisch chirurg van het Spaarne Gasthuis; “Patiënten krijgen met deze erkenning een bevestiging dat ze bij ons op het juiste adres zijn voor de behandeling van ernstig overgewicht. Onze aanpak is op de individuele patiënt gericht en alle benodigde zorg is onder één dak gebracht. Voor ons is dit keurmerk de beloning van ons jarenlange opgebouwde expertise.”

Team effort

In het bariatrisch centrum van het Spaarne Gasthuis wordt door alle betrokken specialisten en specialismen samengewerkt om de beste zorg voor tijdens en na een operatie voor de patiënt met ernstig overgewicht samen te brengen. Gespecialiseerde chirurgen, internisten, psychologen, verpleegkundig specialisten, diëtisten, maagdarmleverartsen, anesthesisten, radiologen, doktersassistenten, verpleegkundigen en medewerkers van de operatiekamers werken nauw samen. Daarnaast wordt er op hoog niveau wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat leidt tot vele publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. De Brauw: “De behandeling van een patiënt met ernstig overgewicht is maatwerk. Selectie, voorbereiding en begeleiding van de patiënt bepalen het succes van de behandeling van ernstig overgewicht.”

Topklinisch zorgregister

Het STZ topklinisch zorgregister biedt een overzicht van alle als topklinisch beoordeelde zorgfuncties. In het STZ zijn 26 ziekenhuizen verenigd die bijzondere en complexe zorg leveren, waaronder het Spaarne Gasthuis. STZ vindt het belangrijk voor patiënten en verwijzers om zichtbaar te maken welke hoogwaardige en bijzondere zorg in topklinische ziekenhuizen aan patiënten geleverd wordt. Het STZ topklinisch zorgregister kan patiënten en verwijzers –huisartsen- informatie geven die ze nodig hebben bij hun keuze voor een zorgtraject, bijvoorbeeld om te gebruiken in een gesprek met de verwijzer.

Deze zogenaamde topklinische functies kunnen rond een aandoening, een bijzondere behandeling of zelfs een specifieke onderzoeksfunctie opgezet zijn. Een onafhankelijke beoordelingscommissie kent uiteindelijk de erkenning toe aan topklinische functies. “Naast topzorg, doen we aan onderzoek, leiden we mensen op en lopen we vooruit op innovaties. Het is deze combinatie die voor het STZ belangrijk is waardoor onze patiënten de best mogelijke zorg aan kunnen bieden,” aldus De Brauw.

Het Spaarne Gasthuis heeft met deze erkenning inmiddels acht erkende topklinische functies. De volgende functies van kregen al eerder een topklinische erkenning voor geriatrische traumatologie, mammacarcinoom, schouderproblematiek, pediatrische immunologie, Asherman, colorectoraal carcinoom en voor het bekkenbodemcentrum.

Bron: Spaarne Gasthuis