Peter Luijten nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Lygature

Vorige maand is Peter Luijten benoemd als voorzitter van de stichting Lygature. Hij volgt Joop Sistermans op die deze rol sinds 2011 heeft ingevuld, bij zowel Lygature als Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). Lygature is vijf jaar geleden ontstaan uit de fusie van CTMM en het Top Institute Pharma (TI Pharma).

Publieke en private ervaring

Peter Luijten brengt jarenlange publieke en private ervaring mee en was van 2008 tot en met 2015 Chief Scientific Officer van het CTMM. Hij is professor Molecular Imaging bij het UMC Utrecht, vice-dean Utrecht Life Sciences, en tot voor kort voorzitter van de Divisie Beeld & Oncologie binnen het UMCU. Daarnaast heeft hij ruim 20 jaar gewerkt in verschillende (internationale) leiderschapsrollen bij Philips Medical Systems.

Peter Luijten: “Het is fantastisch te zien hoe Lygature zich heeft ontwikkeld tot een unieke en cruciale speler in de Nederlandse en Europese kennisinfrastructuur. Ik zie er naar uit om samen met de directie van Lygature de organisatie verder te ontwikkelen tot dé duurzame partner voor het operationaliseren van publiek-private samenwerkingen over het volle spectrum van de life sciences: van fundamenteel onderzoek tot klinische studies en markttoelating, patiëntenparticipatie en regulatoire innovatie.”

Verheugd

Directeur Lygature, Jorg Janssen: “We zijn zeer verheugd dat Peter met zijn wetenschappelijke staat van dienst deze rol op zich wil nemen. Het versterkt onze positie als partnership management-organisatie met wetenschappelijke diepgang op het gebied van medicijnen én medische technologie. Het stelt Lygature in staat om verder door te groeien als gewaardeerde speler in het Europese life sciences & health innovatie-ecosysteem.”

De stichting Lygature is ‘van de sector, voor de sector’. Lygature kan zich daardoor als organisatie volledig ten dienste stellen van een samenwerkingsverband. Dat hiermee in een behoefte voorzien wordt blijkt wel uit de groei naar ruim 45 medewerkers die de afgelopen jaren is bereikt.

Het bestuur van Lygature bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende bloedgroepen die actief zijn in deze samenwerkingsverbanden. Naast Peter Luijten bestaat het huidige bestuur uit:

Hans van Eenennaam (Ondernemer en o.a. medeontdekker van Keytruda)

Ida Haisma (Directeur Leiden Bio Science Park)

Marian Joëls (Decaan UMC Groningen en Hoogleraar Neurobiologie van Omgevingsfactoren)

Gerjan Kemperman (Ondernemer, oprichter van ChemConnection dat onderdeel is geworden van Ardena, momenteel mede-eigenaar en COO van Ardena)

Michel Rudolphie (Zelfstandig consultant en voormalig directeur KWF).

Over Lygature

Lygature is een not-for-profit organisatie met 15 jaar ervaring in het operationaliseren en faciliteren van grote, complexe publiek-private samenwerkingsverbanden. Lygature is vijf jaar geleden ontstaan uit de fusie tussen CTMM en TI Pharma. In de afgelopen periode is Lygature gegroeid naar een organisatie van ruim 45 mensen die samen alle benodigde expertise kunnen leveren op het gebied van contracten, programma management, communicatie en financiën. We zijn trots op onze bijdragen aan consortia zoals Health-RI, Oncode Institute, European Lead Factory, RADAR-AD en Pediatric Praziquantel Consortium. Onze missie is: Pioneering medicine. Together.

Zie ook http://www.lygature.org/.

Bron: Lygature