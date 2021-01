Pioneers in Health Care geeft regionaal medisch onderzoek flinke impuls

Reggeborgh sluit zich aan bij het innovatiefonds

Voor de zevende maal geeft het Pioneers in Health Care (PIHC) fonds een flinke impuls aan onderzoeksprojecten in de regio Twente en Salland. Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente en Deventer Ziekenhuis stellen het geld beschikbaar voor medisch-technologisch onderzoek. Nadruk ligt op de toepassing van nieuwe technologie die leidt tot patiëntvriendelijkere en betere zorg. Nieuw dit jaar is dat ook Reggeborgh een financiële bijdrage levert aan de diverse onderzoeken die PIHC steunt.

Onderzoek in de breedste zin van het woord

Dit jaar werden 36 voorstellen ingediend, elf onderzoeksteams zagen hun onderzoeksvoorstellen gezamenlijk beloond met ieder 60.000 euro. De vouchers zijn gisteravond in Enschede digitaal uitgereikt. De winnende onderzoeken bestrijken een breed palet. Zo wordt gekeken of met kunstmatige intelligentie de beoordeling van een inwendige echo bij darmkanker betrouwbaarder is dan de huidige beoordeling en wordt er voor patiënten met een enkelfractuur een meetsysteem ontworpen waarbij deze patiënten thuis kunnen revalideren. Eén project richt zich op kinderen met kanker die door middel van een zorgrobot worden gestimuleerd tot meer beweging. Een volgende onderzoeksgroep ontwikkelt ultrasoon wondverband, waarbij geluidsgolven de wondgenezing zouden kunnen versnellen.

Innovatiefonds

Het PIHC reikte voor de zevende keer de vouchers uit en wil hiermee samenwerkingsinitiatieven voor de toekomst blijven stimuleren en bestendigen. “Juist dit soort initiatieven geven onderzoekers de kans om te komen tot nieuwe technologieën die de zorg voor patiënten verbeteren”, aldus MST bestuursvoorzitter Sophia de Rooij.

Projectmanager PIHC Jojanneke Schuiling-Jukes: “De winnende onderzoeken vormen een mooie samenwerking tussen de onderzoekers van de UT en Saxion en de diverse clinici in de ziekenhuizen, van bijvoorbeeld plastisch chirurg tot diabetes specialist, oncologisch chirurg tot kinderarts, en van maag-lever-darm arts tot vaatchirurg. PIHC onderzoek is onderzoek dat er toe doet voor een grote groep patiënten.” Dr. Mirre de Noo, directeur Reggeborgh Medical: “Reggeborgh wil vanuit haar maatschappelijke interesse en Twentse roots graag bijdragen aan de innovatie in de regio. En in het bijzonder aan de innovatie in de gezondheidszorg.

De afgelopen jaren doneerde Reggeborgh reeds aan diverse academische ziekenhuizen in Nederland, zoals het Erasmus MC, Antoni van Leeuwenhoek en AMC, om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Door het regionale karakter van dit fonds en de samenwerking van de verschillende ziekenhuizen met UT en Saxion zien wij een goede gelegenheid om de gezondheidszorg in Oost Nederland een positieve impuls te geven.Wij vinden het belangrijk dat talent voor onze regio behouden blijft, waardoor iedereen in Salland en Twente ook op langere termijn kan profiteren van innovaties in de zorg.”

Eerdere onderzoeken

In de afgelopen jaren zijn bijna 60 onderzoeken voorzien van deze extra financiële injectie. In meerdere projecten zijn al een aantal mensen behandeld in een testfase, en patiënten geven ook input in wat zij belangrijk vinden. Zo hebben jonge kinderen met astma aangegeven hoe de onderzoekers een draagbare ademhalingstrainer konden verbeteren zodat zij in dit vest hun inspanningstest willen doen. Andere technologie is al in gebruik genomen, soms met lagere zorgkosten. Huisartsen bieden mensen aan thuis in hun eigen bed te meten of ze mogelijk last hebben van slaapapneu, waarna de huisarts gerichter kan doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Bron: MST