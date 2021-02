Tweede medicatiecontrole in het Maasstad Ziekenhuis door medicatieveiligheidssysteem

Het Maasstad Ziekenhuis zet een medicatieveiligheidssysteem in voor het dubbelchecken van de medicatie voor patiënten. De eerste medicatiecontrole wordt door de verpleegkundige gedaan, daarna controleert het medicatieveiligheidssysteem MedEye of de juiste medicatie aan de juiste patiënt gegeven wordt. Een innovatieve manier om de medicatieveiligheid in het ziekenhuis te vergroten.

Normaal wordt de tweede controle uitgevoerd door een tweede verpleegkundige. In het Maasstad Ziekenhuis wordt de dubbelcheck van de geneesmiddelen nu veilig overgenomen door MedEye. Het systeem gebruikt slimme herkenningstechnologie, barcodes en een nauwkeurig regelsysteem om de medicijnen aan het bed zorgvuldig en efficiënt te identificeren. Zo wordt nu dus ook digitaal gecheckt of de juiste medicijnen, op de juiste tijd, aan de juiste patiënt worden gegeven.

Succesvolle pilot

In het voorjaar van 2020 startte het Maasstad Ziekenhuis met een pilot met het MedEye-systeem op twee verpleegafdelingen. Vlak daarna begon de eerste coronagolf, maar dat was voor de verpleegkundigen geen reden om met de pilot te stoppen. Juist tijdens de coronadrukte kon het medicatieveiligheidssysteem hen ondersteunen bij het veilig delen van medicatie. ”Met het systeem is het eenvoudiger om de juiste controles uit te voeren bij ‘high risk’ medicatie, waaronder de parenterale medicatie, zoals infusen en spuiten”, vertelt verpleegkundige Imelda van Houwelingen.

Daarnaast ondersteunt de gebruikersomgeving van MedEye de verpleegkundigen om overzicht te bewaren en gemakkelijk de registratie af te handelen voor alle soorten medicatie. Bovendien wordt het toedienproces van ‘high risk’ medicatie gemakkelijker en efficiënter voor verpleegkundigen, doordat zij geen collega meer nodig hebben voor de controles.

Investeren in medicatieveiligheid

Na deze succesvolle pilot wordt het systeem nu ziekenhuisbreed uitgerold voor alle medicatie. “Dit is een mooie innovatie die de kwaliteit van zorg verbetert en de registratielast van onze verpleegkundigen verlaagt. Daarom zijn wij enthousiast over deze ontwikkeling”, aldus Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Foto: Verpleegkundige controleert de medicatie met het MedEye-systeem

Bron: Maasstad Ziekenhuis