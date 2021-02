10-puntenplan overbrugt kloof tussen jongeren en patiëntenorganisaties

Hoe bereik je jongeren? De patiëntenorganisaties CP Nederland, SBH Nederland en Schisis Nederland lanceren samen met JongPIT, dé belangenorganisatie van jongeren met een beperking of chronische aandoening, een 10-puntenplan om jongeren en patiëntenorganisaties dichter bij elkaar te brengen. De bijbehorende beleidsvisie geeft achtergrond en praktische aanknopingspunten om echt aan de slag te gaan.

In Nederland zijn er ongeveer 1,3 miljoen jongeren met een beperking of chronische aandoening. Goede informatie over je beperking of aandoening en ervaringskennis van anderen zijn belangrijk om je eigen weg te vinden en zelfstandig te blijven of worden. Patiëntenorganisaties hebben veel informatie en ervaringsdeskundigheid in huis waar jongeren van kunnen profiteren. Toch zijn jongeren beperkt lid van patiëntenorganisaties en sluiten de behoeften van jongeren en het aanbod van patiëntenorganisaties vaak niet goed op elkaar aan.

10-puntenplan

In het project ‘Samen!’ hebben jongeren, waaronder leden van JongPIT, meegedacht hoe de kloof tussen patiëntenorganisaties en jongeren overbrugd kan worden. In een aantal online bijeenkomsten hebben de jongeren en de betrokken patiëntenorganisaties een praktisch 10-puntenplan opgesteld.

Er is gekeken naar waar de behoeften van jongeren liggen en waar de expertise van patiëntenorganisaties ligt. Vragen als: ‘Hoe kunnen patiëntenverenigingen jongeren beter bereiken?’, ‘Welke kennis, ervaring en producten die organisaties al in huis hebben zijn interessant voor jongeren?’, ‘Waar liggen hun behoeften als het gaat om de rol van een patiëntenvereniging?’, ‘Hoe kunnen we écht een verschil maken?’, zijn besproken en gezamenlijk beantwoord.

Meer informatie?

Het 10-puntenplan en de beleidsvisie zijn terug te vinden op de websites van de patiëntenorganisaties en JongPIT. Beide zijn beschikbaar voor alle patiëntenorganisaties die beter willen aansluiten bij jongeren. Het plan en de beleidsvisie geven samen aan wat er nodig is en hoe je dit kan realiseren.

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw

Bron: CP Nederland